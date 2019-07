"Errores" que le costaron millones a cinco magnates

Mike Tyson

El famoso boxeador alcanzó a tener una fortuna de US$ 300 millones. Su afición por las joyas y la adicción a la cocaína lo dejaron en ruinas. El proceso de separación con Mónica Turner lo llevó a desembolsar cerca de US$ 9 millones. Además, gastaba alrededor de US$ 400.000 en sus fiestas de cumpleaños. El boxeador se declaró en bancarrota en el 2003. Sus deudas superaban los US$ 27 millones.