Cónsul honorario: un oficio que crece entre ejecutivos y profesionales en Uruguay

Su familia estaba vinculada comercialmente a Eslovaquia. En la década del ‘80, tenía una empresa importadora y exportaba maquinaria a lo que en este entonces era Checoslovaquia. Esa actividad generó una buena relación con la embajada del país y, en 2011, al quedar el cargo vacante de cónsul honorario pensaron en Balparda para ocuparlo.



«En ese momento, lo pensé y me pareció interesante el desafío, porque podría generar diversas actividades culturales, humanitarias y sería una vía de contacto en el mundo empresarial», recordó el empresario, actual presidente de la entidad financiera Finacam.



Para ocupar ese rol, remarcó, la cancillería del país busca gente de confianza. «Es el representante, la cara visible de esa nación a nivel local. En ese contexto, quieren a alguien que tenga un perfil empresarial o cultural para representarlos bien. En definitiva, es ‘la mano derecha’ en el país», añadió.



Contó que dado el bajo número de inmigrantes eslovacos en Uruguay y que el comercio exterior con ambos países no es muy significativo, su cargo no le insume demasiado tiempo.



Son muchas cosas las que le motivan del puesto, entre las que Balparda destaca el relacionamiento internacional. Se enfoca principalmente en representar bien al país, generar actividades culturales que ayuden a que la gente conozca más a esta nación y estar al servicio de los ciudadanos eslovacos en Uruguay.