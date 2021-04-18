Según Powell, la Reserva Federal debe prestar atención a la desigualdad

La crisis derivada del coronavirus

El pleno empleo, un objetivo “amplio e inclusivo” para la Fed.

The New York Times (*)

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que el banco central presta atención a la desigualdad porque puede restringir el potencial de la economía cuando la gente no tiene oportunidades de triunfar.

"Todos queremos una economía en la que todos tengan la oportunidad de contribuir y beneficiarse de la prosperidad", dijo Powell durante una aparición en el Economic Club de Washington, DC, y señaló que la Fed ha definido recientemente su objetivo de pleno empleo como "amplio e inclusivo".

Los comentarios de Powell llegan en un momento en que la Fed ha enfrentado crecientes críticas de los republicanos por su atención a la equidad racial y el cambio climático, temas que los funcionarios del banco central a menudo dicen que tienen implicaciones para la estabilidad económica y financiera, pero que algunos legisladores describen como demasiado políticos para el banco central. La Fed es independiente de la Casa Blanca y se supone que no es una entidad política para poder tomar decisiones económicas prudentes a largo plazo.

Powell subrayó que la Fed no está tratando de hacer el trabajo del Congreso.

"No podemos ser la principal organización política que trate el cambio climático o la desigualdad; lo vemos a través de la lente de nuestros mandatos existentes", dijo Powell el pasado miércoles. “Esos son temas muy importantes para los representantes electos”.

Por separado, dijo que si bien su institución trabaja con la administración Biden en temas económicos, no se ha reunido con el presidente. Powell fue nombrado miembro de la Fed por el ex presidente Barack Obama y Donald Trump lo elevó a la presidencia del banco central. Su mandato expira a principios del próximo año, por lo que los observadores de la Fed han estado atentos a sus interacciones con la administración Biden mientras intentan averiguar si Powell quiere, o será elegido para otro mandato. Hasta ahora ha habido poca señal en ambos sentidos.

Por ahora, sus apariciones públicas se han mantenido enfocadas en el camino a seguir para la política monetaria. La Fed ha mantenido su tasa de interés de política en un mínimo y está comprando US$ 120 mil millones en bonos cada mes para mantener bajas las tasas de interés, como política destinada a ayudar a la economía a recuperarse del daño de la pandemia.

Powell y sus colegas están observando el progreso hacia su meta de inflación promedio del 2% y el pleno empleo antes de cambiar esas políticas.

Algunos economistas se han preocupado de que la inflación pueda repuntar a medida que la Fed adopta una postura paciente y el gobierno gasta mucho en el alivio de la pandemia. Pero la Fed ha estado más preocupada por aumentar las ganancias de precios, que han sido débiles durante un cuarto de siglo.

"Has visto a los bancos centrales de todo el mundo luchar realmente por alcanzar una meta del 2%", dijo Powell . "Puedes entrar en un ciclo, si quieres, que no es productivo".

Cuando llegue el momento de reducir el apoyo a la economía, el banco central probablemente desacelerará la compra de bonos "mucho antes" de que suba su tasa de interés de política, sostuvo.

También sugirió que a medida que las políticas de compra de bonos lleguen a su fin, es probable que sigan un camino similar al que empleó la Fed después de la crisis financiera. Los funcionarios primero desacelerarán las inversiones en bonos, luego las detendrán y, finalmente, permitirán que los bonos venzan sin reinversión, reduciendo pasivamente el balance.

(*) Jeanna Smialek – Responsable la información sobre la Reserva Federal en The New York Times

