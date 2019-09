Ganancias o interés público: el debate continúa

The New York Times (*)

Pero en Wall Street y en Washington, la declaración del grupo —Business Roundtable— ha generado preguntas ideológicas y filosóficas sobre el papel de la industria en la sociedad.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en su primer comentario público sobre el tema, dijo rotundamente: "No lo habría firmado", deslumbrando a una sala de políticos y líderes empresariales en Washington en el Foro de Estrategia DealBook DC de la semana pasada.



Su explicación fue matizada: “Para ser rentable, se debe tener un propósito. Creo que no es tan simple como decir que tenemos un propósito o tenemos ganancias. Creo que el problema a partir de una respuesta simple es que no explora completamente los problemas".



Añadió: “Creo que las empresas deberían estar orientadas a largo plazo. No creo que las empresas tengan que centrarse necesariamente en las ganancias trimestrales y alcanzar los números de ganancias de Wall Street. Pero creo que, en última instancia, el trabajo de una empresa es desplegar el capital correctamente y obtener ganancias".



Stephen A. Schwarzman, cofundador y presidente de Blackstone Group y uno de los pocos miembros de Business Roundtable que se negó a firmar el documento, también hizo público su explicación a principios de esta semana: "¿por qué estamos en el negocio?, porque la gente nos da dinero para administrar. Quieren que ganemos mucho dinero para devolverlos o de lo contrario no nos darían nada".



Dijo que "la idea es que las empresas deben preocuparse" de los empleados, clientes, proveedores y la comunidad". Pero se opuso en la declaración de que las ganancias deberían enumerarse simplemente como iguales a las otras cuatro cuestiones.



"Tengo problemas para administrar cuando no sé lo que se supone que debo hacer", sostuvo. "Sé lo que se supone que debo hacer, que es hacer buenas inversiones, de manera segura, y hacer una gran contribución a estos fondos de pensiones y personas".

Si bien la declaración de Business Roundtable puede haber sido anunciada como una reprimenda del famoso ensayo del economista Milton Friedman "La responsabilidad social de los negocios es aumentar sus ganancias", puede ser que los dos bandos sobre este tema leyeron mal sus comentarios o ahora están hablando más allá de cada uno otro, enfocado en enfatizar las partes de su argumento que les conviene.



En un pasaje que a menudo se pasa por alto, Friedman reconoció en su tratado: “Bien podría ser el interés a largo plazo de una corporación que es un empleador importante en una comunidad pequeña, dedicar recursos para proporcionar servicios a esa comunidad o para mejorar su gobierno. Eso puede facilitar la atracción de empleados deseables, puede reducir la factura salarial o disminuir las pérdidas por robo y sabotaje o tener otros efectos que valgan la pena”.



“O puede ser que, dadas las leyes sobre la deducibilidad de las contribuciones caritativas corporativas, los accionistas pueden contribuir más a las organizaciones benéficas que favorecen haciendo que la corporación haga el regalo que haciéndolo ellos mismos, ya que de esa manera pueden contribuir una cantidad que de lo contrario se habrían pagado como impuestos corporativos ".



Aún así, escribió la motivación para tales gastos, en lugar de simplemente ser socialmente responsable, "es una forma en que una empresa puede generar buena voluntad como un subproducto de gastos que están completamente justificados en su propio interés".



En otras palabras, si el resultado es el mismo, ¿importa cómo se alcanza? Y ahí radica el verdadero debate. Todo lo cual plantea la cuestión de lo que significa ser un líder empresarial en el entorno actual, especialmente ahora, cuando sus empleados y clientes piden cada vez más a los ejecutivos principales que desarrollen posiciones políticas cuando aparentemente hay un vacío de liderazgo en Washington.



Los líderes empresariales están tomando posiciones en temas como política exterior, inmigración, armas y otros temas que una vez se dejaron estrictamente a los legisladores. Muchos CEO dicen que tienen el deber moral de hablar. Pero, en muchos casos, esto ha puesto en conflicto a las empresas y al gobierno. Las compañías de tecnología, como Google y otras, han finalizado ciertos programas en los que trabajaron para el gobierno, objetando por razones éticas.



Brad Smith, presidente de Microsoft y autor de "Herramientas y armas: la promesa y el peligro de la era digital", me dijo: "Nos preguntamos, ¿qué le daríamos al Pentágono? Y la respuesta es todo lo que hacemos. Creemos que es nuestra responsabilidad como empresa estadounidense garantizar que las personas que literalmente arriesgan sus vidas para defender a nuestro país tengan la mejor tecnología que podamos crear para ellos".



Pero añadió que no era simple: "También hemos dicho que en una democracia como esta, tenemos una voz. Es correcto que pensemos en las cuestiones éticas y políticas más amplias que puede plantear el uso de la tecnología en el ejército”.



Friedman, incluso en los años sesenta y setenta, pensaba en los CEO que hablaban sobre cuestiones políticas y tenía una visión clara. Para él, si los ejecutivos corporativos quieren usar su influencia, "entonces deben ser elegidos a través de un proceso político".



En otras palabras, estaba sugiriendo que los negocios deberían mantenerse fuera de la política. Es una visión curiosa para un campeón del mercado libre. De hecho, los CEO de hoy, mucho más que los políticos, parecen estar escuchando al mercado.

(*) Andrew Ross Sorkin