Esperan que continúe la debilidad del dólar

La falta de pesos es notoria en el mercado local, por lo que se venden divisaspara hacerse de moneda nacional.

La disponibilidad de pesos de los agentes fue bastante reducida a lo largo de la semana pasada, y se espera que se mantenga en los próximos días, con lo que no hay indicios para que la tónica del circuito cambiario local cambie en esta semana. Todo dependerá hasta qué nivel está dispuesto el Banco Central (BCU) que llegue el dólar.

Durante la semana pasada el tipo de cambio llegó a perforar levemente la barrera de los $ 28, lo que no implicó un nivel de resistencia para el mercado pero sí para el BCU, que reapareció a comprar dólares tras un mes y medio de ausencia. En las dos jornadas que intervino adquirió US$ 20,9 millones.

De acuerdo a lo explicado por los operadores cambiarios consultados por Economía & Mercado, los problemas de liquidez se mantendrán, tomando en cuenta que los vencimientos de títulos en moneda nacional de esta semana son por algo más de $ 3.370 millones.

Tampoco se espera que se de un ingreso de capitales del exterior, a pesar de que el dólar a nivel internacional también está bastante "flojo".

Tomando en cuenta los factores previos, es de esperarse que el tipo de cambio continúe mostrando poca fuerza.

Las fuentes consultadas coincidieron en que el movimiento del tipo de cambio dependerá, en su mayoría, por la intervención del Central.

Siempre sucede que cada vez que el BCU se muestra activo, la presión vendedora aumenta.

El apetito a adquirir dólares es muy bajo en estos momentos, pese a que está "barato".

Dólar bajó una vez más. Foto: AFP

TIPO DE CAMBIO