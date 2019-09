Jueves aliviado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

HORIZONTALES



2) Organización ilícita vinculada al tráfico de drogas. 6) Bisonte que vive en América del Norte. 9) Excremento de aves marinas que se utiliza como abono en la agricultura. 10) Autómata. 11) Operación de lucro, que consiste en crear un fondo entre varias personas para repartir entregarlo, con sus intereses, al último sobreviviente del grupo. 14) Cada uno de los cabos de que se componen las cuerdas. 15) Ondas marinas, o de frío como la de hoy. 17) Víctima de Caín. 18) Cuarto mes del año. 20) Árbol betuláceo de madera muy apreciada. 21) De Lancaster o de York. 23) Derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etc. 25) Toca o velo de la cabeza usados antiguamente. 27) Inicia, comienza. 30) Vertebrado marino. 31) Signo del producto. 32) Forma de resistencia que adoptan las bacterias ante condiciones ambientales desfavorables (plural). 35) Punto del cielo directamente sobre el observador. 37) Ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la esfera celeste. 39) Escuerzo. 41) Exposición que se inauguró ayer en el Prado. 44) Embarcación ligera, alargada y estrecha, utilizada en puertos y ríos. 45) Arbolito medicinal de Filipinas. 47) Sirva de modelo a un artista. 48) Hiel. 50) Exposición resumida de un asunto o materia. 51) Cepo de hierro que se ponía a los reos en los pies para que no pudieran huir. 52) Colchón de paja o hierba. 53) Calzado cerrado, que no pasa del tobillo. 54) Lecho nupcial.



VERTICALES



1) Anunciar, predecir desdichas. 2) Rojo grana. 3) Búfalo de la isla Célebes. 4) Comida con que se obsequia al terminar un trabajo. 5) Molesta, incomoda, dificulta una acción. 6) Vigas que sostienen la cubierta de un barco. 7)Inevitable, desgraciado, infeliz. 8)Día de la semana. 11) Cintura, especialmente la femenina. 12) Cabra montés. 13) Dar alojamiento. 16) Embrollo, confusión. 19) HONORÉ DE …, novelista francés autor de “La Comedia Humana”. 20) Lanza ballenera. 22) Blancura resplandeciente. 24) Impulso, vehemencia, ardor con que se actúa. 26) Árbol rosáceo de fruto suculento. 28) Diosa mensajera de las deidades del Olimpo. 29) Clausurar. 33) La Ciudad Luz, que le dicen. 34) Botella de agua carbonatada a presión. 35) Serpiente, víbora. 36) Tabla cuadriculada para jugar al ajedrez o las damas. 38) Pero. 40) Ser un obstáculo o un impedimento. 42) Sabio de la ley islámica. 43) Parte de los costados del buque donde este empieza a estrecharse para formar la proa. 45) Himenóptero melífero. 47) Cabello. 49) Artículo dentro de un listado.



Solución del juego anterior.

Por Leonardo Conde | [email protected]