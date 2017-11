¡Qué bochorno!

"Esta no es la policía que queremos" dijo el Ministerio del Interior. Siguiendo el estilo del ministro Bonomi, que más que un ejecutor se ha convertido en un "explicador", le cuentan a la ciudadanía que no les gusta cómo actuó el policía. ¡Un agente que no debería nunca haber sido par-te de la fuerza, quien hizo uso y abuso de su momentáneo poder, sobre una joven que iba a trabajar, secundado por otros 13! El episodio deja ver la severidad de la evaluación y capacitación que hay en la Policía.