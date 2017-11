Cerco judicial sobre el destituido gobierno catalán

Definitivamente, el destituido presidente catalán Carles Puigdemont está en problemas. Refugiado en Bélgica, el único país de la Unión Europea donde encontró "amigos" políticos, el líder secesionista deberá presentarse esta semana ante la justicia española si no quiere comprometerse más.

La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela citó para mañana jueves 2 y el viernes 3 a Puigdemont y a los 13 integrantes de su gabinete, que fueron cesados por el gobierno de Mariano Rajoy por promover la declaración de independencia de Cataluña. Todos están acusados de rebelión, sedición y malversación, delitos que pueden llevarlos a entre 15 y 30 años de cárcel. Además, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6,2 millones euros, con la advertencia de que si no cumplen se embargarán sus bienes hasta alcanzar esa cifra.

En su argumentación, la jueza explica que a pesar de las reiteradas prohibiciones judiciales, el gobierno catalán "continuó impulsando las medidas necesarias para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

Si bien Carles Puigdemont aseguró que con su viaje a Bruselas no busca escapar de la acción judicial, también afirmó que no volvería a España hasta que no pueda tener un proceso judicial con garantías de imparcialidad, acusando al fiscal de "deseo de venganza".

En tanto, los políticos secesionistas catalanes admitieron ayer martes que la proclamación de la independencia había fracasado. El que fuera ministro de Empresas de Puigdemont, Santi Vila, acusó de ingenuidad a sus compañeros de gabinete. "¿Dónde está el control del territorio, el control de los puertos, los aeropuertos, la gestión de la movilidad?", se preguntó Vila. "Nos faltó más inteligencia política", admitió en una entrevista a Rac 1.