Segunda marcha por crimen de un comerciante en Maldonado

Un grupo de vecinos convocados por la Unión de Comerciantes Minoristas de Maldonado dio plazo de una semana a la Policía para aclarar el caso del comerciante Darwin Miraballes, fallecido después de ser víctima de una rapiña y baleado el pasado jueves.

Las calles fernandinas fueron escenario anoche de esa multitudinaria marcha, la segunda en dos días luego de la realizada al caer la tarde del domingo. Más de un millar de personas caminaron por las calles del centro de Maldonado reclamando seguridad y se congregaron luego en la plaza San Fernando, frente a la sede de la Jefatura de Policía.

El próximo lunes, los responsables de la Unión de Comerciantes Minoristas y los vecinos que participaron de la movilización de ayer volverán a convocarse ante las puertas de la Jefatura para conocer los avances de la investigación del caso. De no existir novedades al respecto, los vecinos insistirán con sus reclamos mediante más movilizaciones.

En una nota presentada a la Policía por el caso Miraballes, los reclamantes exigen medidas de seguridad y el retorno a Maldonado de los efectivos de la Guardia Republicana.

Contra la vagancia.

Se demanda también la profundizaciòn en la aplicacion de algunas normas, como la que regula las faltas y el control de los espacios públicos. Uno de los vecinos pidió a la policia que se vuelva aplicar la ley de vagancia, como ocurrió cuando la doctora Adriana Graziuso era jueza penal en Maldonado

"Queremos que la Policía cumpla con su cometido. No solo con detener al autor de este crimen. Queremos que no vuelvan a darse más estos atropellos. Y que la Policía esté en la calle controlando a la gente que justamente no está trabajando, que está en contra de los que estamos trabajando"; dijo el presidente de la Unión de Comerciantes, Daniel Pígola.

Mano dura.

"Queremos que vuelva la Metropolitana, el grupo GEO y la Republicana. Le pedimos esto a la Policía. Le pedimos también que haya más controles. Que nosotros estemos cuidados por ellos. Parece que se instaló en Uruguay la pena de muerte contra los que laburamos, contra los que producimos, contra los que hacemos las cosas. Y no puede ser que ocurra esto"; dijo Pigola.

"Tenemos que de alguna manera revertir la situación. Creo que con esta movilización más que numerosa demostramos que estamos comprometidos con este problema"; agregó.

Pigola adelantó que el próximo lunes regresarán a la Jefatura para pedir respuestas.

"Pero siempre vamos a estar en contacto con el jefe y demás integrantes del comando. Esperamos que los pedidos que hace la población sean tenidos en cuenta y podamos ver a una policía con más presencia en todo el departamento. No solo en Maldonado, el problema también ocurre en las demás, ciudades"; sostuvo Pígola