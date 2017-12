En el Frente ven "injusta" la condena con prisión a Calloia

En el Frente Amplio celebraron que la Justicia absolviera al exministro de Economía Fernando Lorenzo y consideraron "injusto" el fallo que condenó al expresidente del Banco República Fernando Calloia por el aval concedido a la empresa Cosmo en el marco del caso Pluna.

Las voces en defensa de los exfuncionarios del gobierno de José Mujica se hicieron escuchar en el Frente Líber Seregni, bloque liderado por el ministro de Economía Danilo Astori. Los mismos dirigentes que en diciembre de 2013, después del pedido de procesamiento que hizo el fiscal Juan Gómez, marcharon hacia el balneario Araminda en un acto de desagravio a Lorenzo salieron ayer nuevamente a buscar limpiar la imagen de los exjerarcas.

"Hablé con Lorenzo y le mandé un gran abrazo. Tanto dolor, sufrimiento y tristezas en todo este tiempo. La vida pone las cosas en su lugar, limpiando su buen nombre, para este amigo y compañero, tan valioso para el país y para todos", escribió en su cuenta de Twitter el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini.

Lorenzo militaba en ese sector político, mientras que Calloia era independiente pero integró listas de Asamblea Uruguay en respaldo a Astori.

El vicepresidente del Frente Amplio y diputado de Asamblea Uruguay, José Carlos Mahía, dijo a El País que "al menos en un caso se hizo Justicia", en referencia a Lorenzo. "Es muy difícil ponerse en lugar de él y de su familia, por lo menos tenemos la satisfacción de que la convicción que siempre tuvimos de que era inocente fue expresada en el fallo judicial y aunque es muy tarde se repara muy parcialmente un daño a una figura que aportó mucho a la gestión pública".

Con respecto al dictamen que condena con prisión de 20 meses a Calloia, por el delito de abuso de funciones, Mahía dijo que "no resulta convincente" y "llama la atención" lo que expresa la sentencia de que si bien el directorio del Banco aprobó el aval, Calloia "dio órdenes a subordinados". Por ese motivo, cuestionó que solo se señale como responsable al presidente del BROU(en ese momento) y no al resto de los directores del organismo. Esto lo hace concluir que el fallo contra Calloia es "injusto".

En la misma línea, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi dijo a El País que el dictamen favorable a Lorenzo "es una noticia que me deja extremadamente feliz". "Por fin se hizo justicia con Lorenzo, lamento que no se haga lo mismo con Calloia que está en la misma situación que él", opinó.

Además lamentó que en estos cuatro años "se arruinara la vida y la carrera política" de Lorenzo. "Todos los que hicieron gárgaras con el procesamiento de Lorenzo, quiero saber si van a pedir perdón ahora que la Justicia que tanto defienden ellos lo encontró sin culpabilidad. Deberían pedir perdón por lo que hablaron", indicó.

Según el legislador, el expresidente del Banco República "está en la misma situación" que Lorenzo, aunque la Justicia lo entiende diferente. "Me temo que esta sentencia contra Calloia pueda ser injusta", acotó.

El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) expresó "sentimientos contradictorios por fallos de la Justicia del Crimen Organizado". Por un lado, dijo sentir una "enorme satisfacción" por la absolución de Lorenzo y por otro se mostró "indignado" con lo resuelto por la Justicia sobre Calloia, según comentarios realizados en su cuenta de Twitter.

Otros referentes del Frente Líber Seregni, que integran el gobierno, también manifestaron su solidaridad con Lorenzo, aunque evitaron cuestionamientos a la Justicia por el dictamen que condena a Calloia. "Enorme alegría por la absolución de Fernando Lorenzo. Un hombre de bien y un gran compañero", escribió en Twitter la ministra de Turismo Liliam Kechichian. El subsecretario de Economía Pablo Ferreri expresó su alegría, por quien calificó no solo de amigo sino de "referente". "Nadie le devolverá el tiempo que sufrió tanto él como su familia", aseguró en la misma red social. Otros sectores del FA evitaron comentar el tema.

Mujica, "responsable de este desquicio".

Desde los partidos de la oposición no se abundó en comentarios sobre la decisión judicial. Con respecto a la condena del expresidente del Banco República Fernando Calloia, el senador colorado José Amorín expresó que "el desastre de un papelón televisado a todo el país, un remate trucho, una empresa trucha y un aval trucho, al menos, no quedó impune". A su vez, para el senador Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, "el verdadero responsable de dar la orden, el verdadero responsable de todo este desquicio es Mujica, y no va a pagar nada desde el punto de vista jurídico. Fue él quien les dijo a sus subordinados hagan esto". "La justicia es quien tiene la palabra en estas cosas. En lo personal me alegro por Lorenzo, con quien tengo una relación personal positiva. La justicia hizo una distinción en términos jurídicos (ya que Lorenzo fue absuelto y Calloia resultó condenado) que me parece que es correcta", declaró el senador Mieres a El País. Pero hizo una salvedad. "Quien toma la decisión administrativa que implica el abuso de funciones es el presidente del Banco República. El ministro trasmitió una orden del presidente" Mujica, añadió. Otros sectores políticos fueron consultados por El País pero no se recibió respuesta. El juicio sobre todo lo relativo a Pluna y la empresa Cosmo tuvo una enorme repercusión entre los dirigentes de los partidos de la oposición, que ahorra en su mayoría se llamaron a silencio.