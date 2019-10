Vuelve Chivito Week con opciones en todo el país y sorteos de pasajes a varias ciudades

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el viernes 4 al domingo 13 de octubre Uruguay celebra su Chivito Week, un evento que homenajea a uno de los platos más representativos de su cultura gastronómica casual.

Luego del éxito de la primera edición realizada el año pasado en Montevideo, en esta segunda oportunidad los organizadores convocaron a bares tradicionales y chiviterías de todo el país.

Durante esos 10 días, quienes compren un chivito en los locales adheridos, ya sea para comer allí, para llevar o también si lo pidieron a través de un delivery, recibirán una raspadita. Con ella, además de participar por premios instantáneos como refrescos, papas fritas y chivitos, gane o no gane en el momento, la persona deberá conservar la raspadita ya que luego se sortearán pasajes para dos personas para ir a comer este típico plato uruguayo en diferentes ciudades: desde Buenos Aires, Santiago de Chile o Ciudad de México, hasta lugares más lejanos como Nueva York, Barcelona, Toulouse, Estocolmo, Tel Aviv o Sídney. El sorteo de estos pasajes se realizará el día 17 de octubre a las 16 horas ante escribano público.

Comer chivito en distintas ciudades del mundo.

La propuesta fue creada por Federico Celsi, propietario del Bar Facal, y el emprendedor gastronómico Álvaro Kemper, quien explicó a El País que la idea principal es motivar a la población a probar esta preparación tan tradicional en diferentes lugares y para eso se pensó en un incentivo: “El año pasado, entre todos los que comieran un chivito en un local adherido, lo que hicimos fue sortear un pasaje al Mundial de Fútbol que se realizó en Rusia, porque era el tema que en ese momento estaba en la cabeza de la gente. Este año fuimos a más y quisimos premiarlos para que vayan a comer chivito alrededor del mundo, porque se trata de un plato que se come en todos los países en los que hay uruguayos”.

El chivito, según Kemper, es un plato tradicional que sin embargo a veces no tiene demasiada fama entre las nuevas generaciones: “Es muy popular y también muy pedido entre los turistas que visitan nuestro país. Pero también de alguna manera es olvidado por los más jóvenes, porque no tiene tanto marketing al lado de otras comidas como por ejemplo pueden ser las hamburguesas. Además, el chivito se come más bien en lugares que son independientes y que tampoco tienen tanto marketing”, señaló.

Más de 140 locales adheridos.

El año pasado se adhirieron 61 locales y este año son 141. Para conocer cada uno de los lugares que participan en la edición de este 2019 se puede consultar la página web del evento.



Hay restaurantes y bares de varios departamentos del país: Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano y Tacuarembó. “El año pasado le fue muy bien a todos los que participaron y de hecho este año repitieron, además de otros que se sumaron”, dijo Kempler. Además, señaló que más allá de que los lugares más conocidos y que venden el típico plato se llenan de gente, se busca incentivar a los comensales a que también se acerquen a los sitios menos tradicionales: “Está bueno ir a lugares que no son tan comunes y descubrir los chivitos que hacen. Es una buena oportunidad para que la gente aproveche”.



Kemper resaltó que “lo que tiene de bueno esta promoción es que nunca se pierde, porque el chivito la persona se lo comió igual. Luego tiene la posibilidad de los premios instantáneos o de los nueve viajes dobles”, agregó Kemper, quien concluyó que lo que buscan con este evento es “festejar al chivito, ser la fuerza que una a un montón de bares y chiviterías, y que la gente haga su propia búsqueda y conozca nuevos lugares”.



Para participar por los pasajes a las distintas ciudades mencionadas, también hay que ingresar a la página web del festival y registrarse. Los socios de Club El País tienen doble chance.