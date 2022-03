Joven junta donaciones desde Uruguay para enviar a Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Maryna es de Ucrania y desde hace varios años reside con su esposo en Uruguay y en el marco de la guerra se propuso buscar la forma de sensibilizar y colaborar, aunque esté a miles de kilómetros, con las víctimas de la situación que se vive en sus tierras.

“Estando tan lejos esta es la manera que encontré para poder ayudar: contarle a la gente lo que está pasando y explicarles, porque hay muchos medios de comunicación que lo cubren, pero yo también estoy constantemente mirando los medios de allá y manejo toda la información”, contó a El País, añadiendo que el contacto con familiares y amigos también es constante.

Maryna busca “sensibilizar a las personas y pedir donaciones de dinero porque creo que es lo mejor que podemos hacer, porque el país ya está recibiendo otras ayudas humanitarias, pero un día de guerra consume muchísimos recursos y es de gran ayuda para un país como Ucrania que no tiene esa capacidad, que vive básicamente de ayuda de otros países”, señaló.



En diálogo con El País detalló que hay varias maneras de donar directamente a diferentes organizaciones no gubernamentales: “Hay cuentas internacionales de los bancos ucranianos en los se puede realizar una transferencia, así la persona puede hacerlo directo sin mi intervención, que sería lo ideal. Pero como entiendo que para algunos tal vez no es algo fácil que hagan habitualmente, también puse mi cuenta a disposición para mandar todo junto”, explicó.

Maryna contó que está en contacto constante con su familia y amigos y que la situación cambia dependiendo la zona. “Mis padres, por ejemplo, son de Crimea, una zona ocupada desde 2014 por Rusia. Allí no hay combate hoy, pero es desde donde salen las tropas. Entonces hay mucho movimiento militar y se vive mucha preocupación, porque la gente no puede hablar ni manifestarse”, señaló.