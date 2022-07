Tomografías y resonancias: su importancia para un mejor diagnóstico y tratamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Contar con mejores equipamientos médicos se traduce en un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento y mayores probabilidades de que el paciente supere una enfermedad.

Los doctores Ángel Bartolomé Grillo, León Muñoz y Emilio Turcatti hablaron de estos avances y de la importancia de los mismos, en una nueva entrega del ciclo Calidad de Vida en el El País.



Muñoz, médico especialista en el área de la cardiología, resaltó en un pasaje de la entrevista lo indispensable que es el equipamiento de tomógrafos y resonadores para sus pacientes, teniendo en cuenta sobre todo que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Uruguay.

El profesional contó que el desarrollo de la imagenología ha avanzado mucho en el mundo en los últimos años y que es aún un desafío para Uruguay, ya que dentro de las nuevas tecnologías hay tomógrafos y resonancias que todavía no han entrado al sistema de prestaciones de las mutualistas locales. “Ahí es donde estamos un poco relegados en Uruguay, porque los pacientes a veces no tienen acceso a este tipo de estudios que son fundamentales en tantos casos y eso es lo que nosotros estamos tratando de dar a conocer, incluso para colegas que quizá están un poco por fuera de lo que son las indicaciones, las prestaciones que tienen estos equipos, etc. Entonces hay que difundir muy bien todo esto para que se pueda conocer adecuadamente, para que los pacientes tenga un correcto acceso a los mismos”, sostuvo.



Por su parte, Turcatti, enfocado en la neurorradiología, explicó que su especialización consiste “fundamentalmente en utilizar todos los métodos neuroimagenológicos, como las tomografías o las resonancias magnéticas, para llegar a diagnósticos de las enfermedades del sistema nervioso central”. Detalló que se trata de un amplio abanico de enfermedades, desde lo isquémico, los infartos cerebrales, o los accidentes cerebrovasculares (ACV), hasta lo tumoral, lo inflamatorio, lo infeccioso, las encefalitis o incluso las enfermedades autoinmunes que es un número bastante importante como es la esclerosis múltiple”, señaló.