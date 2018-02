Pandas rojos, animales perseguidos por su ternura

Laos, que limita con China y Vietnam, es un centro de tránsito clave en el comercio mundial de vida silvestre exótica de forma ilegal, pero los expertos dicen que el descubrimiento de los pandas rojos estos prácticamente inaudito.



Seis de los osos del tamaño de un gato fueron encontrados el pasado 12 de enero en el norte de Laos durante una parada aleatoria de una camioneta que viajaba desde China, uno de los pocos hábitats que quedan.



Tres murieron después del duro viaje, pero los tres restantes fueron enviados a un santuario administrado por la ONG Free the Bears en la ciudad turística de Luang Prabang, donde se están recuperando bien.



"Ya pasaron su período de cuarentena inicial de dos semanas lo que nos permitió moverlos a jaulas más grandes donde tienen más espacio para escalar", dijo a la AFP Rod Mabin, director regional de comunicaciones de Free the Bears.



El grupo compartió imágenes recientes de los pandas rojos de cola anillada que comían hojas y comían fruta fresca mientras de vez en cuando miraban a la cámara con aparente perplejidad.



Con hábitats amenazados en el Himalaya oriental y China, los pandas rojos se consideran en peligro y altamente vulnerables a las enfermedades infecciosas.



Pero su pelaje de cobre, su aspecto lindo y su pequeño tamaño también los hacen candidatos fáciles para el comercio de mascotas exóticas.



Según una evaluación de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, el interés en los pandas rojos como mascotas puede haber crecido en parte como respuesta al creciente número de imágenes "lindas" de los animales compartidas en las redes sociales.



"Esta es una confiscación muy inusual ya que los pandas rojos nunca antes se habían visto en Laos", dijo Mabin. "La explicación más probable es que los animales estaban destinados a un zoológico privado o al comercio de mascotas exóticas".



Los animales también son blanco por su pelaje.



Ang Phuri Sherpa, director nacional de Nepal para Red Panda Network, dijo que estos mamíferos son difíciles de encontrar fuera de sus hábitats en los densos bosques de bambú en países como Nepal, Bhután, India, China y Myanmar.



Citando un informe de los medios de Laos, Sherpa dijo que una investigación inicial indicó que los traían para el comercio de mascotas o de camino a Tailandia, y subrayó la necesidad de que los países ejerzan "un esfuerzo adicional para frenar el comercio ilegal".



Las discusiones continúan sobre dónde vivirán las criaturas una vez que se hayan recuperado por completo.



"Que esté en el santuario de Laos o en la naturaleza en China aún no se ha determinado