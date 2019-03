Una noche de sabores irlandeses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una fiesta que se lleva a cabo en buena parte del mundo, y que en Uruguay también tiene una gran convocatoria. El pasado domingo 17 de marzo, en el Día de San Patricio (o St. Patrick’s Day, para estar completamente a tono), aproximadamente 3.000 personas acudieron al boliche Brickell Irish Pub, en el corazón del barrio Parque Rodó para conmemorar al santo patrono de Irlanda, cuyo nombre e historia bautizó a esta multitudinaria fiesta.



Para celebrar una vez más el espíritu del día, Brickell Irish Pub y Jameson armaron una decoración especial y un espacio con distintas actividades lúdicas. También hubo música en vivo con las agrupaciones Andrés Monetti & La Rola Banda y DEDOS, además de un line up de DJ encabezado por el argentino Otto Bunge, al que se sumaron la ya consolidada uruguaya Paola Dalto y también Claudio Cardozo. Todo para disfrutar en compañía de amigos y también desconocidos.

el lema Digan whiskey

El lema de este año fue “Decile whiskey a San Patricio”, en referencia a la clásica palabra que decimos cada vez que queremos sacarnos una foto con una sonrisa en el rostro.



Jameson se preparó a conciencia para que los sabores que acompañaran fueran memorables: desde el clásico y convencional Jameson On The Rocks a la combinación con refresco de sabor lima-limón, Jameson Lemon. Los bartenders tuvieron una noche agitada, pero la ocasión lo ameritaba: solo se vive St. Patrick’s Day una vez al año.



El whiskey irlandés también festejó este día tan importante invitando a todos sus más fieles clientes mediante un registro previo en la web oficial de la marca.

mix Tradición e innovación

Para honrar al espíritu irlandés, Jameson innovó en el mercado local introduciendo en los boliches los “boilermakers”: una fusión de whiskey y cerveza. Como en Irlanda servir una cerveza es un arte que puede llevar su tiempo, muchos optan por tomar una medida de whiskey mientras esperan por su pinta. De ahí a mezclar las dos bebidas hubo un solo paso, y así nació ese cóctel. El año pasado, Jameson presentó esa experiencia bajo el nombre de “Jameson + birra” e introdujo la combinación entre la edición de whiskey Jameson Caskmates Stout y el sabor de la variante stout de cerveza artesanal.



Para la fiesta de este año se presentó una nueva combinación de sabores:la Jameson Caskmates IPAEdition, para combinar con cerveza artesanal de ese tipo, más amarga y punzante que la stout. Para alcanzar la unión óptima entre las dos bebidas emparentadas, Jameson le proporcionó a la cervecería Franciscan Well de la ciudad de Cork varias de sus barricas de robles.



En esos recipientes se maduraron cervezas tanto stout como IPA, y como luego contó el brand ambassador de Jameson en Uruguay, Alfonso Escardó: “Esas barricas después volvieron a las destilerías de Jameson ya ‘contagiadas’ de las notas de sabor de esas cervezas. Eso le dio al whiskey notas de chocolate y caramelo en el caso de las barricas que habían tenido cerveza stout, y algo más frutal y herbácea en el caso de las que se habían usado para almacenar cerveza IPA” .



Jameson Lemon, el trago que contiene whiskey Jameson con refresco de sabor lima-limón.

Quienes no pudieron ir a la fiesta este año y se quedaron con las ganas de saborear esta combinación pueden hacerlo por sí mismos. En todos los locales que comercializan Jameson está disponible la Caskmates IPA Edition, y la receta recomendada es una medida de whiskey y una pinta de IPA. Así se hace en Irlanda, donde ya hay mucha experiencia acumulada tanto en la fabricación como en el consumo de ambas bebidas.



La celebración de St. Patrick de este año volvió a ser un éxito de convocatoria, reforzando así el vínculo entre la marca de whiskey y el público local. La filosofía descontracturada y de alta calidad de Jameson encontró muy buena recepción en el exigente mercado uruguayo, segundo en consumo per cápita, a nivel mundial, de esta bebida.



“Hemos tenido una muy buena respuesta en la relación que fuimos construyendo desde que llegamos a Uruguay. Nada de lo que hacemos tendría sentido sin eso, y no hubiésemos tenido éxito si la gente no hubiese adoptado con tanto entusiasmo esta festividad”, concluyó Escardó al finalizar una nueva edición de la conmemoración irlandesa que ya es una tradición entre los uruguayos.