Leiden, la ciudad holandesa que pinta sus calles con ciencia

Dos físicos, Sense Jan van der Molen e Ivo van Vulpen, vieron cómo las calles de esta ciudad estaban decoradas con más de cien poemas de grandes maestros de la literatura, como Pablo Neruda o Federico García Lorca, y que, pese a que todos ellos estaban escritos en su idioma original, la gente podía comprender su belleza.



"¿Por qué no pensaron en traducirlos? Lo hacen para provocar a la gente, para hacerles ver que el mundo es más grande que Leiden, para generarles curiosidad y que lo busquen (la traducción) por sí mismos", asegura en entrevista a Efe Ivo van Vulpen.



Así, en 2014 se les ocurrió la idea de contactar a los mismos artistas que hicieron los diseños de los poemas y les propusieron pintar en varios rincones de la ciudad diez fórmulas científicas conocidas mundialmente que hubieran sido desarrolladas en Leiden.



"Nosotros miramos a la naturaleza y tratamos de explicarla de una forma bonita, como lo haría un artista o un poeta", continúa van Vulpen. "El lenguaje que usamos nosotros, el de las matemáticas, es complicado, pero eso es simplemente porque no lo conoces".



Los científicos convencieron a las autoridades locales y a varios patrocinadores para financiar y sacar adelante el proyecto, y comenzaron entonces las reuniones con los dibujantes, los encargados de "traducir" la teoría científica a un diseño comprensible para el público en general.



"Nos costó un montón de cafés, pero al final, a base de hablar de ello, los artistas se interesaron mucho, leyeron y aprendieron sobre las fórmulas", explican.



Además de la fórmula científica tal y como aparecería en un libro de texto, cada grafiti tiene una representación artística del concepto que explica la fórmula y una frase breve que resume su contenido.



"Fue un proceso largo y lento, pero fascinante. Primero se lo explicamos a ellos, luego ellos lo traducen en un dibujo bonito que deben ser capaces de entender, y luego nosotros comprobamos que es científicamente correcto. Y luego va a la pared", señala van Vulpen.



Tras concebir la idea en 2014, la primera fórmula llegó a las paredes de Leiden en noviembre de 2015, mientras que dos más llegaron en 2016 y tres en 2017, hasta las seis actuales. Las cuatro que restan hasta completar el proyecto llegarán en los próximos meses.



En la actualidad, los visitantes y ciudadanos de Leiden pueden encontrar grafitis sobre la ley de Snell, que explica los fenómenos de refracción de la luz, las ecuaciones del campo de Einstein, que describen la forma en la forma en la que la materia altera el espacio-tiempo, o las constantes de Oort sobre el movimiento de la Vía Láctea.



Van der Molen explica que, en colaboración con las autoridades locales, se han organizado conferencias sobre las fórmulas e incluso una aplicación para el teléfono móvil que permite hacer un tour por los puntos de la ciudad en los que están los grafitis.



"Leiden ha sido una ciudad universitaria durante siglos y esto es algo que la ciudad siempre ha celebrado", agrega Van der Molen.



El propio lema de la localidad, "Ciudad de descubrimientos", refleja la diversidad de los maestros del arte, como Rembrandt, y grandes científicos, como Albert Einstein o Hendrik Lorentz, que tienen algún vínculo con esta pequeña ciudad costera de unos 120.000 habitantes.



Con este esfuerzo para situar a la ciencia en los espacios públicos, estos dos físicos buscan dirigirse a una audiencia general que no esté familiarizada con los conceptos a los que dedican su día a día y que definen las reglas del mundo tal y como lo conocemos.



"La idea es que cuando pases por delante del grafiti por décima vez digas 'mmm, ¿qué pone ahí?, ¿para qué sirve?' y te des cuenta de que son fórmulas que fueron ideadas por gente en esta ciudad. Queremos crear conciencia sobre lo que pasa en la naturaleza y qué hacen los científicos", explica Van Vulpen.



Los impulsores del proyecto no descartan que la idea pueda exportarse a otros lugares y se cree una "red" de ciudades en la que cada una tenga grafitis con fórmulas descubiertas en sus propias universidades y centros de investigación.



"Creo que es extremadamente importante que la gente de un país sea consciente sobre lo que la ciencia nos aporta, tanto en términos de conocimiento y respuesta a nuestra curiosidad como en la tecnología", concluye van der Molen