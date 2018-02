No, tu foto no es tan original como creías: este video lo demuestra

Las redes sociales potenciaron la necesidad de algunas personas por mostrar cada segundo de sus vidas. En el turismo, de manera particular, esas acciones se traducen en molestar a otros, arruinar paisajes naturales y quitar emoción a muchas visitas.



Esos son solo algunos de los aspectos que quiso resaltar un fotógrafo identificado como Oliver KMIA con un video. Allí deja en claro también que los turistas se están quedando sin creatividad a la hora de mostrar sus viajes.

Instravel

Instravel es el nombre que lleva el video, creado a partir de imágenes públicas encontradas a partir del hashtag #instatravel (usado para postear fotos de viajes de Instagram) y otros populares de la red social del momento.



Al hacer su recorrido, Oliver dejó en evidencia que la mayoría de las fotos sobre viajes y en los destinos más visitados son siempre idénticas: pasaportes, alas de aviones y poses repetidas en cada monumento, como ocurre con la etiqueta follow me, la escena creada por el fotógrafo ruso Murad Osmann y la periodista Nataly Zakharova que se convirtió en una de las poses más repetidas en Instagram.



Por qué

La idea de Oliver surgió durante un viaje familiar a Roma. Le era imposible acercarse a la Fontana di Trevi debido a la gran cantidad de turistas haciendo cola para posar.



"Enojado, me fui para el no menos concurrido Panteón", describió y de inmediato agregó: "Estaba shockeado por la masa de gente caminando por la ciudad, sabiendo que yo era uno de ellos".



En ese momento recordó un video sarcástico que mostraba a cientos de usuarios sacándose el mismo de tipo de fotos de sí mismos y por eso decidió imitar la experiencia.



"Durante mi viaje, percibí que mucha gente no disfrutaba el momento y que estaban enganchados con sus celulares. Como si el objetivo final de su viaje fuera alardear online y así conseguir más seguidores", sentenció.



Allí recordó dos artículos. Uno de The Guardian en donde se menciona el poco respeto a las costumbres de cada lugar y cómo los instagramers están "absorbiendo la alegría y espontaneidad de las fotos".



El segundo tiene que ver con cómo los turistas están arruinando el famoso árbol del Lago Wanaka en Nueva Zelanda al treparse para sacarse una foto.



En su búsqueda de fotos, Oliver reconoció que encontró muchas cuentas recomendables en Instagram. "Algunas son realmente inspiradoras y creadas por gente talentosa. Al final, las redes sociales son solo una herramienta. Para mejor o para peor (o ambas)", dijo.



¿Y la foto en la Fontana di Trevi? Oliver no pudo tomarla, pero resaltó que al menos "tuvo un gran momento en familia en Italia".