La banda No Te Preocupes, de investigadores del Institut Pasteur, le canta a las vacunas

Imaginemos un mundo vacunado. Esa es la consigna de la canción que estrena hoy viernes 19 de marzo No Te Preocupes (en realidad hacemos ciencia), la banda musical que conforman científicos e investigadores del Institut Pasteur de Montevideo.

El tema Imagine, de John Lennon, fue el elegido para en este momento clave en la pandemia de la COVID-19 incentivar a la gente a que se vacune.



Precisamente de vacunas hablan Geraldine Schlapp (Máster en Ciencias Biológicas), José Badano (Doctor en Genética Molecular Humana) y Joaquín Hurtado (Bioquímico) en el discurso que dan previo a cada canción.



“Hablamos de la importancia de las vacunas, qué son, por qué hay que confiar en ellas, cómo surgieron, qué tipo de vacunas hay. Es un discursito bastante largo en comparación con los anteriores, pero nos parecía que el momento lo ameritaba”, explicó Daniela Hirschfeld, responsable de Comunicación del Institut Pasteur y una de las impulsoras de la creación de No Te Preocupes junto a Pilar Moreno, Doctora en Ciencias Biológicas.



La idea de crear una banda musical para divulgar temas de ciencia rondaba en la cabeza de Hirschfeld hacía tiempo. La celebración de La Noche de las y los Investigadores, en noviembre de 2020, le resultó el marco ideal para lanzar esa aventura.



Convenció a Moreno y juntas recorrieron los pasillos del Institut Pasteur buscando quienes se plegaran a la iniciativa.



Con los primeros 10 que confirmaron participación comenzaron un trabajo de equipo en el que todos tienen sus propias responsabilidades.



“Por ejemplo, dos de los músicos, una vez que grabamos, se ocupan de ir al estudio y chequear que todo esté bien. Quizás los discursos primeros los armo yo, pero después todos aportan. Es un trabajo bien en grupo, con mucho compromiso de los chiquilines por la ciencia y por la divulgación”, destacó Hirschfeld.



Fue así que armaron un video de seis canciones que funcionan como excusa para hablar de un tema científico y de lo que se hace en el Institut Pasteur al respecto. Todo se lanza por las redes y el canal de YouTube del Instituto, además del Twitter de la banda.



La idea era grabar unas tres o cuatro canciones más en mayo y contar así con una mini presentación que pueda ser de utilidad para escuelas o liceos.



La realidad actual, en el que el tema de las vacunas se impone, los hizo adelantar la presentación de una de las canciones y dejar el resto para el mes previsto.



Los integrantes de la banda se mantienen, pero para Imagine hubo que hacer algunos cambios por temas de agenda de sus integrantes. Fue así que se sumó otra cantante y hasta un director académico del IP, José Badano.



“Es una banda abierta, se pueden sumar más”, señaló Hirschfeld, quien ya programa lo que vendrá para No te Preocupes en apenas un par de meses.

Las seis canciones con las que debutaron

Las seis primeras canciones fueron:

Mi enfermedad (Fabiana Cantilo/Los Rodríguez), para hablar sobre qué es una enfermedad y cuáles estudian en el Instituto.



No hay dolor (No Te Va Gustar), para hablar del dolor, los mecanismos orgánicos y qué estudian para mitigarlo.



Corazón valiente (Gilda), para hablar de las enfermedades cardiovasculares.



De amor y casualidad (Jorge Drexler), para hablar de genética y de las enfermedades raras.



De no olvidar (Alfredo Zitarrosa, versión La Vela Puerca), para hablar del olvido y de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.



Mal bicho (Los Fabulosos Cadillacs), para hablar de bacterias, virus y parásitos, de sus funciones benéficas en el organismo, y las enfermedades que causan algunos que son patógenos.