Sergio Puglia volvió a "MasterChef Celebrity Uruguay" en una noche de juegos y sorpresas

Con el esperado regreso de Sergio Puglia luego de dos entregas siendo reemplazado por Maru Botana, este martes se puso en marcha el tercer programa de la tercera temporada de MasterChef Celebrity Uruguay, y la segunda prueba de eliminación del ciclo culinario de Canal 10.

"Entramo' a la cancha a ganar", gritó Enrique "Pelado" Peña segundos antes del ingreso del equipo naranja al set de Masterchef. Y luego del primer encuentro con Puglia —que lanzó un "¡Aleluya!" para darle la bienvenida a los participantes—, el resto de los jurados, o sea Ximena Torres y Laurent Lainé, marcaron el primer desafío de la noche. Se trató de una dinámica de duplas elegidas al azar: Lainé le entregó una lapicera a cada concursante, y quienes coincidieran en los colores deberían trabajar juntos.

Luego de esa breve pero divertida instancia, las duplas quedaron conformadas de la siguiente manera: Reque Newsome y Abigail Pereira; Ronnie Arias y Enrique Peña; "Colo" Gianarelli y Martina Graf; Luana y Alejandro Camino; Oscar Belo y Mariale James; y Santiago Urrutia y Marta Aguiar. Enseguida, debieron enfrentarse con un "tutti frutti culinario" que tendría un beneficio para los ganadores: salvarse de la eliminación.



Tras varias respuestas insólitas, el desafío terminó con un empate: tanto el equipo de Oscar y Mariale, y Colo y Martina acumularon 70 puntos. Por eso, consiguieron la inmunidad y no podrían ser eliminados.



Pero antes de cocinar, cada grupo se encontró con un nuevo juego: los ingredientes de sus platos estaban ocultos en cajas organizadas por orden alfabético y cada jugador debía elegir una letra. Ronnie eligió la "r" —en honor a su nombre— y tuvo que trabajar con ricota; Reque la "v" y se encontró con vino tinto; Abigail la "p" —por, como dijo, la palabra con que la que suele discriminar a la comunidad LGTB— y se llevó un puerro; Urrutia la "w" y vio carne wagyu.

Tras la sorpresa del automovilista, la selección continuó. Marta trabajo con la "m" de maní; Luana con la "t" de tomate; Alejandro con la "j" de jamón crudo; Martina con la "q" —convencida de que se encontraría con algún tipo de queso— y debió trabajar con quimbombó; "El Colo" la "h" de hinojo; Mariale la "b" de berenjena; y, finalmente, Oscar la "c" de carne picada. "Muchos lo verán como una ventaja, pero yo no tengo idea de qué hacer con carne picada", dijo el periodista deportivo.

Lainé le dio 60 minutos a los participantes para que preparasen su plato. Eso sí, no podían repetir los ingredientes principales del resto de sus compañeros. Pero la instancia de cocción estuvo marcada por algunos errores: Luana se cortó mientras cocinaba, a Martina se le quemó la carne, a Santiago se le echaron a quemar los chips de papa luego de olvidárselas en el horno y Ronnie se quedó sin espacio en la cocina y tuvo que dejar una de sus tablas en el piso. Se llevó un duro reproche de Puglia.

La primera dupla en pasar al frente fue la de Graf y Gianarelli, que ya se habían asegurado la simetría. La primera presentó un pollo a la manteca con arroz y manteca, mientras que el segundo una costilla de cerdo con puré de hinojo. Recibieron algunos elogios del jurado.

Luego le tocó a la segunda pareja salvada: la de Belo y James. Con su carne arrollada con puré de boniato, el periodista recibió cálidos comentarios pero Torres le reclamó que su puré estaba "demasiado soso". A Mariale no le fue tan bien: "la berenjena no no está curada ni sellada; eso hace que quede acartonada. La idea es buena, pero la realización es mala. Esforzate, que seguís en carrera", dijo la jurado.



Camino presentó un pollo relleno con puré de papa y jamón crudo. "El puré está correcto, pero es un plato al que le falta terminación", advirtió Puglia. "Me gustó mucho verte trabajar y se nota que te gusta comer casero. Faltaban verdes, pero el trabajo está muy bueno", agregó Torres.

Luana presentó un guiso de fideos, pero no tuvo mucha suerte. "El plato tiene que tener tu impronta: en Masterchef te veo con tanto brillo y personalidad, pero el guiso no tiene nada que ver con vos. Tendrías que haber aprovechado todas las posibilidades que brindan los tomates, que son bien frescos", dijo Torres.

Peña, por su parte, apostó todo por un pastel de salmón gratinado. Apenas lo probó, Puglia sonrió y llamó al resto de sus compañeros: "¿Me acompañan?". "Es maravillosa la evolución de cómo empezaste, es una buena ejecución, una explosión de sabores en la boca y las arvejas estaban bien hechas", le dijo el jurado.

Urrutia presentó un wagyu con puré de papa y criollita. "La carne es muy especial y muy delicada. La cocción es buena. Me molesta un poquito la criolla con esta carne", dijo Lainé y desató una pequeña discusión con Puglia, que defendió la elección de la salsa. "Sos uruguayo y de Colonia, y el señor te pide que cocines como francés", dijo Puglia con ironía. Más allá de ese momento tenso, ambos celebraron el plato del conductor automovilístico.

Abigail cocinó un pollo con crocante y puerros, pero no le fue muy bien. "El pollo está seco y me hubiera gustado que usaras más huevo", comentó Laine, mientras que Puglia aseguró que el plato era "abundante" y "desequilibrado". La participante quedó desilusionada con la devolución.

Marta presentó un zucchini relleno de quesos y de maní. Sin embargo, el jurado no quedó convencido con el resultado. "El maní está ahí, pero no aporta lo que debería al conjunto global del plato", advirtió Puglia.

Ronnie ideó una frittata de jale con espárragos que presentó en un sartén en vez de un plato. "Es una elección adecuada y tiene una muy buena técnica", dijo Puglia sobre el trabajo del argentino.



El último en pasar al frente fue Newsome, quien cocinó una polenta con toques de vino tinto luego de haber cambiado de idea a último momento. "La polenta que la hiciste a ojo y le faltó queso para que no quedara tan sosa. Tenés que controlar un poco el comino, porque se nota que te gustan mucho las especias", dijo Torres. "Me gustó la presentación, pero a la polenta le falta, justamente, polenta", completó Lainé

Tras el final de la instancia de presentación de platos, cada jurado salvó a su concursante preferido de la noche. Torres fue por Camino gracias al resultado de su plato y la buena organización en el proceso; Puglia eligió a Urrutia por la manera en que trabajó con un ingrediente no muy conocido en Uruguay; y Lainé a Newsome por su desempeño al momento de cambiar la idea original de su propuesta.

Antes de revelar quién sería el primer eliminado del equipo naranja, Puglia comentó que Ronnie Arias había logrado el mejor plato de la noche gracias a la originalidad de su propuesta. Luego, dijo que Marta Aguiar debía abandonar el concurso culinario tras no haber cumplido con las expectativas del jurado. Sin embargo, Torres la despidió con cálidos comentarios: "Nos encantó que nos hayas venido a plantear ese toque fit. Es un honor que hayas estado en esta cocina y que te hayas animado a salir de tu zona de confort", le dijo. Finalmente, Aguiar se fue del certamen con el aplauso colectivo del resto de sus compañeros.