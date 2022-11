¿Quién quedó nominado en "Gran Hermano"? Sin Alfa y con debutante, cinco fueron a placa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por primera vez desde que comenzó Gran Hermano Argentina, Walter "Alfa" Santiago no está nomindo. El jugador más grande de la casa había sido votado sistemáticamente por sus compañeros y, cuando no, llegó a placa por una sanción. El público lo respaldó.

Anoche, en gala de nominación, se reveló que Alfa no era parte de la placa de la que saldrá el próximo eliminado. "Thank you, Jesus", dijo cuando Santiago Del Moro le dio la noticia.

De los cinco que quedaron nominados, cuatro ya tienen experiencia en atravesar esa instancia definitoria. Agustín Guardis y Nacho Castañares, que ya pasaron varias veces por esa situación, vuelven a estar nominados con María Laura "Cata" Álvarez y Juliana "Tini" Díaz, otras reincidentes.

Contra Nacho y María Laura fue, justamente, que Daniela Celis aplicó la nominación espontánea. Le salió bien.

La novedad en placa es la presencia de la exdiputada Romina Uhrig, quien recibió la noticia con semblante serio.

Ahora, Thiago Medina, en su condición de lider de la semana, tendrá la posibilidad de salvar a uno de ellos, y cuatro irán a jugarse la suerte ante el voto popular, que por primera vez en semanas parece no estar tan definida, a juzgar por lo manifestado en redes sociales.