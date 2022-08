Jorge Rowinsky deja "Buscadores" tras fuerte insulto a Alberto Silva: "Cometí un error"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Rowinsky anunció hoy que no seguirá en Buscadores, cinco días después de haber cometido un fuerte exabrupto en vivo en el programa que se emite de lunes a viernes por Canal 5 y VTV. "Es una decisión personal", aseguró el panelista radicado en Miami.

El motivo de su decisión fue el hecho ocurrido el miércoles pasado. En medio de una discusión sobre la realidad estadounidense, Rowinsky insultó a su compañero Alberto Silva, a quien le dijo: "No te rías, maricón de mierda". Sergio Gorzy le pidió que bajara "la pelota", pero el periodista se fue del programa: "Me re pudriste", volvió a insistir contra Silva.

Este lunes, Rowinsky solicitó salir al aire en Buscadores, hoy conducido por Fernando Vilar, y aprovechó el espacio para asumir su error, ofrecer disculpas y anunciar su renuncia.

"Quiero decir que no tengo ninguna razón para justificar nada. Uno tiene que hacerse responsable de sus errores, y yo cometí un error, y no hay justificación", expresó con rostro serio.

"No puedo justificar un insulto, y yo insulté. Por lo tanto, mi deber es enfrentar y ofrecer disculpas; pido disculpas por el insulto, a Silva, a mis compañeros de Buscadores y en especial a la teleaudiencia que sigue atentamente este programa. Programa del que formo parte desde 2003. La teleaudiencia no merecía un espectáculo de esa naturaleza, que brindó un periodista de una trayectoria muy larga", comentó.

"Más allá de que nadie me dijo que dejara de participar en Buscadores, creo que un error como el que yo cometí necesita algún tipo de sanción. No puede quedar uno ligeramente liberado solo por el reconocimiento a lo que pasó. Y por lo tanto, mi vínculo con Buscadores se terminó el miércoles pasado. Nadie me lo pidió, es una decisión muy personal mía que espero que todos entiendan. El cariño, el afecto que le tengo al programa quedaron en un segundo prácticamente liquidados por un error. Y ese error tiene que tener una sanción que me aplico", informó Rowinsky, que en los últimos meses ha protagonizado varias rispideces.

Sorprendido, Fernando Vilar le dijo a su colega que lo consideraba "un pilar" del formato, y comentó: "Me parece bien que pidas perdón, que reconozcas un error; no me parece bien que la sanción sea para siempre".

Mientras Vilar intentaba que Rowinsky se tomara un tiempo para pensar y no optara por una alternativa así de tajante, el periodista le aclaró: "Es una decisión personal, soy yo y el tema, nada más".

Luego de finalizada la comunicación, Alberto Silva pidió la palabra y dijo: "Espero que esta decisión de Rowinsky sea momentánea, no definitiva. Creo que su actitud lo dignifica y en lo personal nunca pedí un pedido de disculpas frente a un insulto".

En reciente entrevista con Sábado Show, Silva había remitido a las constantes tensiones con su compañero de programa.

"Siento que está buscando la polémica conmigo. Desde hace un tiempo noto esa actitud. No lo había visto en otros compañeros. Siempre busca pelearse conmigo", había dicho. "No hablamos por fuera de lo que se ve".