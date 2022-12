"Gran Hermano": el mensaje de Thiago tras enterarse de la detención de su padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El martes, Thiago Medina se enteró de la detención de su padre y tuvo que ser contenido por el psicólogo de Gran Hermano tras sufrir una crisis. En este contexto, mientras Santiago del Moro anunciaba quién era el líder de la semana, el joven pidió la palabra y se tomó unos segundos para dedicarle un mensaje a su familia.



Por segunda semana consecutiva, Thiago se coronó campeón de la prueba y logró nuevamente la inmunidad, y en diálogo con el conductor le habló a su padre. "Le mando un saludo y que no haga las cosas mal de ahora en adelante y se porte bien", dijo el participante. "Todo lo que estoy haciendo es por ellos, les quiero mandar un beso, un abrazo, y que hagan las cosas bien", enfatizó.



"Pase lo que pase yo voy a estar siempre. Es difícil para mi estar acá, es la primera vez que voy a pasar unas fiestas sin ellos", aseguró emocionado haciendo referencia a la detención de su padre, Julio Medina, quien pasó algunas semanas en prisión luego de haber sido denunciado por violencia por su hijastra, Camila Ayelén Deniz.



Según medios argentinos, seguidores del reality lanzaron al patio una serie de recortes de diarios e impresiones de capturas de pantalla con artículos sobre la detención del padre del Thiago. Fue Daniela, pareja de Thiago en Gran Hermano, la que le contó el hecho a Marcos y Julieta.



El mensaje de Thiago a su familia

Al enterarse de la noticia, el más joven de la casa tuvo una fuerte crisis, y le pidió a la producción para hablar con Juan, el psicólogo de la casa, para conocer más sobre el caso y recibir apoyo.



"Le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Lo alivió mucho hablar con Juan (el psicólogo)", contó Daniela en el patio a sus compañeros. "Le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero que ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. Que si no le contaron es porque no era nada grave".