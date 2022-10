"Got talent Uruguay": con Luana como jurado invitada, se definió nueva tanda de semifinalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Got talent Uruguay continuó este lunes con sus presentaciones del llamado "corte del jurado". Con Luana Persíncula como jurado invitada, el programa definió una nueva tanda de ... semifinalistas, con un botón dorado otorgado por la artista de música tropical otorgó su botón dorado a una presentación innovadora, que combinó danza y destreza física.

La ronda de presentaciones se inició con la actuación de las bailarinas Andre y Sasha, quienes dejaron en el alto la vara con su número de salsa. El jurado compuesto por Orlando Petinatti, María Riccetto, Claudia Fernández, Agustín Casanova y Luana Persíncula valoraron el progreso del dúo.

El humorista Manuel Merlí actuó en segundo lugar y puso las risas en el escenario de la mano de imitaciones que fueron distinguidas por el jurado, aunque Petinatti lo llamó a volver a los chistes más que a la imitación.

La banda Back to The Legends presentó esta vez un tema de The Queen que hizo levantar al público en la sala Nelly Goitiño. Sin embargo, Petinatti cuestionó que el vocalista no se pusiera en personaje Freddy Mercury. "Como banda están muy prolijos pero les falta en el escenario un show, que es necesario", les dijo.

En el show siguiente, el conjunto Bantu hizo una performance de candombe que le valió la aprobación del jurado. Claudia Fernández lo destacó por la representación cultural mientras que María Riccetto valoró la sencillez de la presentación.

Luego se presentó el imitador Alejandro que hizo una versión de Strangers In The Night, de Frank Sinatra. Luana Persíncula valoró la musicalidad de la actuación.

Dreams Bars llegó al escenario para sorprender. El grupo de fitness hizo una memorable actuación de calistenia (ejercicios con su propio peso) que combinó el deporte con una representación teatral.

El saxofonista Felipe, de origen cubano, también se llevó buenas devoluciones, a pesar de que Petinatti lo llamó a abreviar su actuación.

El show innovador del bailarín Andrés Cazenueve, fue el plato fuerte de la noche. Jurado y público terminaron de presenciar su show de pie. El artista combinó en su número el pole dance con la danza folcrórica.

"Estoy remocionada. Nunca vi un show tan completo", dijo Luana, quien le dio el botón dorado. "Sos el primer semifinalista de Got talent", añadió Petinatti.

Lara Galarza interpretó una canción de Amy Winehouse y se llevó el aplauso del jurado y de la platea.

La última actuación de la noche fue la del grupo Levantando polvareda. El grupo folclórico hizo bailar a Luana y Agustín Casanova, además de a gran parte del público.

Luego el jurado se retiró a deliberar y finalmente, resolvió dar el visto bueno a una nueva tanda de semifinalistas. Orlando Petinatti, María Riccetto, Claudia Fernández y Agustín Casanova dieron el pase a Lara Galarza, Conjunto Bantu, Andre y Sasha, Dream bars, Levantando polvareda y Back to The Legends.



Por otra parte, Felipe, Alejandro y Manuel Merlí quedaron por el camino en el reality.