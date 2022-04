"Bake Off Uruguay": accidente con un cuchillo y nuevo eliminado en el reality pastelero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pastelero amateur Mathías Maghini realizó un corte accidental de dos dedos y se convirtió sin buscarlo en el protagonista de una emisión de Bake Off Uruguay que fue muy especial. Es que por primera vez en el reality los participantes debieron realizar preparaciones saladas; en particular, el eje argumental consistió en la elaboración de panificados. Así, para el desafío técnico tuvieron que preparar escones de jamón con mermelada de panceta, mientras que la prueba creativa implicó la creación de una "fiesta de sándwiches de pan casero".

El accidente en cuestión ocurrió durante la primera prueba. "¿Por qué tengo colorante rojo?", se preguntó con ingenuidad el participante mientras notaba que un líquido rojo le cubría parte de la mano a la vez que preparaba la masa para los escones. "¿O me corté?, no sé con qué pero me corté", concluyó al notar que el sangrado no paraba.

"Mi dedo está bien, se ve que estoy nervioso o apurado", comentó a cámara luego del corte. Sin embargo, durante la segunda prueba tuvo un nuevo accidente y se rebanó el dedo índice de la otra mano. Al presentar sus preparaciones ante el jurado, fue consultado por sus vendajes. "Estaba por compactar la masa y me corté. Tuve que desperdiciar masa porque se había manchado con sangre", explicó. Pese al desperdicio de la masa ensangrentada, Mathías ofreció un trío de sándwiches con pan de vino que hizo las delicias del jurado.

El que no corrió con la misma suerte de Mathías fue Gonzalo Pérez, a quien el jurado acusó de presentar un plato "sin alegría ni audacia". El contador y cantante de 54 años realizó sándwiches en pan de molde casero con sabores de influencia hindú y árabe que no convencieron para nada al tribunal integrado por Hugo Soca, Rose Galfione y Sofía Muñoz.

"Me falta alegría, me falta emoción", le dijo Soca luego de observar el sándwich con detenimiento. Al abrirlo le señaló que la espinaca estaba "mal lavada" y que el relleno era "escaso". "Es como que me hice un sándwich rápido cuando llegué de trabajar y tengo que salir nuevamente", disparó el conductor de Recomiendo. Galfione coincidió en que el relleno era "pobre" y añadió que le "faltó audacia". Muñoz, en tanto, agregó que eran sándwiches con poca "personalidad".

Sus poco logrados sándwiches no fueron lo único que le pasó a Gonzalo en una jornada para el olvido. A la hora de preparar el desafío técnico, el participante se confundió y tomó por error una bandeja que le correspondía a otro compañero, que finalmente tuvo entregar su preparación en una vajilla diferente. Galfione le señaló su equivocación y le dijo que "perjudicó a uno de tus compañeros", por lo que Gonzalo debió pedir disculpas a todos por una "falla no intencional".

A la postre, Gonzalo se convirtió en el tercer eliminado de la competencia frente a Daniel Mautone cuyas preparaciones también habían quedado entre lo peor de la jornada. "Nunca es tarde para vencer los temores y seguirse desafiando a uno mismo", lo animó Soca luego de que recibiera la noticia. Para despedirse, Gonzalo agradeció al jurado y expresó que se sintió "muy acompañado en todo momento".

Por otra parte, Nicolás Lasa, psicólogo de 35 años , fue elegido como primer "pastelero estrella" de este ciclo al deslumbrar al jurado con sándwiches en pan brioche con rellenos de babaganoush y camarones. Además, sus escones habían sido seleccionados como los mejores de la competencia en el desafío técnico.