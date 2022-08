Los secretos de la creación de "House of the Dragon" contados por George R.R. Martin

The New York Times

En los cinco años que los ejecutivos de programación de HBO han estado considerando cuidadosamente un digno sucesor de Game of Thrones, hubo una idea a la que George R.R. Martin siguió dándole para adelante: su historia de ascenso y caída de los Targaryen, ambientada casi 200 años antes de los eventos de Game of Thrones.

Hubo cierta renuencia en HBO sobre la creación de una serie que, como la original, tratara sobre una disputa por el Trono de Hierro. Los guionistas asignados para trabajar en el concepto Targaryen iban y venían, pero Martin no se dio por vencido. Luego, después de que HBO filmara, y cancelara, una precuela piloto separada de Game of Thrones, triunfó la persistencia de Martin. House of the Dragon se ordenó directamente como serie a fines de 2019. Martin es su creador junto con Ryan Condal.

En una conversación a fines de julio, Martin, el hombre que durante tres décadas construyó meticulosamente el universo de Game of Thrones en varios libros, discutió por qué se sentía tan convencido con esta idea; sus ambiciones para futuros spin-offs; y cómo los libros en los que está trabajando divergirán del polémico final de la serie.

—Dos escritores trabajaron en el desarrollo de su historia de Targaryen y no llegaron a ninguna parte. ¿Qué le hizo seguir insistiendo?

—No quería dejarlo caer. Ya había mucho material escrito y tenía todo lo que pensé que necesitábamos para un sucesor exitoso. Tenía toda la intriga en torno al Trono de Hierro. Tenía a las grandes casas en pugna. Tenía dragones, muchos dragones, batallas y traiciones.

—House of the Dragon tiene superposiciones temáticas con Game of Thrones: rivalidad familiar, la batalla por el trono. ¿De qué manera es diferente?

—Game of Thrones y mi versión en libro, Canción de hielo y fuego, es, en cierto modo, una gran fantasía clásica al estilo de Tolkien y tantos escritores que lo siguieron. Sí, es cierto que, en cierto sentido, estoy deconstruyendo esos tropos, esos mitos, las cosas que eran sellos distintivos. Pero también los sigo hasta cierto punto. House of the Dragon se parece más a una ficción histórica con dragones. Es como una tragedia de Shakespeare.

—Han pasado poco más de tres años desde que Game of Thrones terminó de una forma que decepcionó a muchos fans. ¿Qué hizo con el final?

—Una de las cuestiones en los últimos tramos de la serie fue cuántas temporadas iban a ser. Y (los creadores David Benioff y Dan Weiss) durante años dijeron que querían terminarla en siete temporadas. Bueno, siete se convirtieron en ocho porque la octava es realmente la segunda mitad de la séptima, es como una temporada larga. Pero nunca sentí que siete u ocho temporadas fueran suficientes. Hice campaña por 10 y podríamos haber llegado a 12. Hay suficiente material, y ciertamente habrá suficiente material una vez que termine estos dos últimos libros, para sustentar 12 temporadas.

-¿Hay algún modelo que admire? ¿Algo como Marvel?

—Me gusta lo que está haciendo Marvel porque me gusta la variedad de los espectáculos. Otro modelo que me pareció interesante fue el antiguo Mary Tyler Moore Show. Ese programa generó una serie de spin-offs: estaba Rhoda, sobre su amiga. Phyllis consiguió su propio programa. Y el que realmente me entusiasmó fue Lou Grant. Tomaron este personaje de una comedia de situación y lo convirtieron en el héroe de un programa de periodismo serio. Es bastante sorprendente tomar un personaje que es un complemento cómico y convertirlo en el centro de un espectáculo serio. Me gustaría ver una variedad en nuestros programas.

—¿Cuál sería su ambición ideal? ¿Una flota completa de series?

—Bueno, estamos desarrollando una serie de otros spin-offs. Está la secuela de Jon Snow, y el resto son todas precuelas. Ten Thousand Ships sobre Nymeria, que sucede como mil años antes y sobre cómo los Rhoynar llegaron a Dorne. Es una epopeya al estilo de La Odisea. Están los nueve viajes de Corlys Velaryon, la Serpiente Marina. Eso nos llevaría a lugares que nunca hemos visto. Tenemos algunas series animadas, uno de los cuales está ambientado en Yi Ti, que es básicamente la versión de fantasía de la China imperial. Hay un excelente guión sobre eso. Obviamente, no todos estos programas que estamos desarrollando van a salir al aire, pero espero que varios de ellos sí.

-¿Sus próximos libros se apartarán de Game of Thrones?

—Gran parte de esta historia me viene a la mente mientras la escribo. Siempre supe que una vez que la serie fuera más allá de mis libros, lo cual, sinceramente, no anticipé, comenzarían a ir en direcciones en las que los libros no van a entrar. Ahora, mientras escribo los libros y estoy progresando más y más y se está haciendo más largo, me vienen ideas y los personajes me llevan en direcciones que están aún más lejos de donde fue la serie. Así que creo que lo que vas a encontrar es que, cuando salgan Vientos de invierno y luego, con suerte, Un sueño de primavera, mi final será muy diferente. Y luego dependerá de los lectores y los espectadores decidir cuál les gusta más y discutir al respecto.

—¿Cuándo estarán listos los libros?

— Sin comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios. Me meto en problemas cada vez que hago eso. Quiero decir, hace como 10 años, dije: “Oh, debería terminar el próximo año”. Y luego pasó el próximo año. No soy bueno prediciendo estas cosas. Y depende de cuántas otras interrupciones haya y todo eso. Estoy en un lugar bastante bueno ahora, así que soy optimista. Pero no voy a hacer predicciones.