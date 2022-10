La revelación de Natalia Oreiro sobre Wanda Nara: "Jamás me metería en esa situación"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Natalia Oreiro brindó una breve pero productiva entrevista al programa LAM de América, y habló de todo lo relacionado a ¿Quién es la máscara? La entrevista incluyó comentarios sobre el rating pero, sobre todo, de su relación con Wanda Nara.

Oreiro volvió a negar que tenga un mal vínculo con la empresaria, aunque aclaró que no son amigas. "Re buena onda. La tipa es re laburadora, siempre está arriba, se mata de risa, es muy pro", subrayó la uruguaya.

"Yo no soy amiga de ella", aclaró. "Hace cuatro semanas que estamos trabajando, pero nos llevamos re bien. Bailamos y se me entero de algo pregunto: 'Che, ¿estás bien?'. Pero desde la parte humana".

Cuando el periodista quiso saber si verdaderamente le había incomodado que se hablara de China Suárez ante Wanda en el programa que conduce para Telefe, Oreiro reconoció que sintió "calor" cuando la conversación se giró hacia la vida privada de las famosas.

"Tampoco quiero con esto decir que no sé de qué están hablando. Estoy al tanto de todo, pero personalmente me siento como rara. Ni siquiera es por ser de un palo o el otro", explicó. "En el momento me da un poco de calor, pero me da calor en realidad por ellos, no por mí. Yo jamás me metería en esa situación, cerraría ahí. Pero es la personalidad de cada uno".

El comentario tuvo que ver con la emisión en la que Roberto Moldavsky dijo, en su rol de investigador en La máscara, que detrás de uno de los personajes estaba China Suárez. Entonces Wanda comentó: "No creo que sea tan atrevida de venir" y "Ya la desenmascaré", y Oreiro rápidamente llevó la conversación hacia otro lado.

Por otra parte, Oreiro admitió que preferiría no tener que competir con Marcelo Tinelli y Canta conmigo ahora por el rating. "Preferiría no hacer con algo local, que también se trata de show, porque son dos producciones muy grandes", comentó.

En la entrevista, también adelantó que habrá revelaciones sorpresas en el último tramo de ¿Quién es la máscara?, que la semana que viene llega a su final, y contó que tiene por delante el rodaje de varias películas, por lo que ahora volverá a poner el foco en su rol de actriz.

En Uruguay, en tanto, sigue conduciendo Got Talent.