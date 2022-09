Polémica luego de que Valeria Ripoll felicitara a su hija por ocupación de un liceo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La publicación de una madre dirigida a su hija militante estudiantil generó una a acalorada polémica en redes sociales. En concreto, Valeria Ripoll se declaró orgullosa de su hija de 16 años luego de haber participado de la ocupación del Liceo 26 en Montevideo.

"Hoy fue tu primera ocupación y pude estar ahí, me sentí orgullosa de tu militancia, de tus ganas, lucha y compromiso. Estoy segura de que te convertirás en una gran persona, con sus ideas bien claras. Seguí así hija y siempre podes contar conmigo", escribió la dirigente de Adeom al compartir una imagen junto a su hija en las puertas del liceo en cuestión.

Super orgullosa! Y más, bella, libre, luchadora, solidaria, buena persona!! pic.twitter.com/dGdwkgY97x — Valeria ripoll (@Valeriaripoll3) September 3, 2022

El posteo de Instagram generó amplias repercusiones, entre ellas la crítica de Diego Burgueño, quien integra la asociación Toda la Verdad y es hijo del civil fallecido durante la toma de Pando de 1969 a cargo del MLN-T.

"Esta es la señora sindicalista de la IMM y panelista de Esta boca es mía canal 12, orgullosa de haber manijeado a su hija a cometer su bautismo de una ilegalidad, que cabecitas POR FAVOR", escribió en Twitter (mayúsculas en el original).

Terrible este señor Burgueño, bloqueo a mi hija, después de que publica su foto y opina sobre ella y sus acciones. Esta claro que una adolescente de 16 años le ganó la discusión por lejos. Una pena que no puedan leer sus respetuosas y argumentadas respuestas. PATÉTICO SEÑOR!!! — Valeria ripoll (@Valeriaripoll3) September 4, 2022

Ripoll y también su hija respondieron al cuestionamiento de Burgueño. La panelista de Esta boca es mía se quejó de que Burgueño haya bloqueado a su hija y luego criticó la "doble moral" al recordar la ocupación de Adeom al despacho del exintendente Daniel Martínez.

"Cuando ocupaba el despacho del intendente en la administración Martinez festejaban... eran pacíficas, ordenadas y permitían denunciar públicamente los desastres de esa gestión. El decreto de Vazquez ya existía,venía el ministerio y salíamos. Hoy felicito a mi hija por su lucha liceal, con una ocupación idéntica y soy una vergüenza y es un delito y blablabla. Los que no tienen vergüenza son ustedes!!! Todo lo partidizan!! Debate de ideas y respetuoso 0", replicó Ripoll.

En otros mensajes defendió el derecho gremial a la ocupación. "Siempre voy a defender la libertad que no es para nada violencia. Las ocupaciones no son violencia para nada. Los estudiantes liceales lo demuestran con su lucha, que queda opacada por violentos que se llevan toda la atención. Jornadas de debate, reparación de baños, bancos. Estoy orgullosa de mi hija militante, luchadora y con valores. Y lo voy a estar siempre y la voy a acompañar siempre como mis hijos lo hacen conmigo. Para algunos esta mal, lo lamento no voy por la vida haciendo lo que le gusta los demás", escribió.