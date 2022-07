Jorge Rial y su encuentro con Luis Ventura: "Pedí disculpas por lo que era necesario"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A ocho años de las escandalosa salida de Luis Ventura de Intrusos, el periodista argentino finalmente se reencontró con Jorge Rial. “Y algún día se iba a dar. Nos reencontramos con Luis Ventura de pura casualidad. Las cosas de la vida”, escribió Rial el viernes en su cuenta de Instagram.



“Charlamos como lo hacíamos ayer nomás. Hablamos. Pedí disculpas por lo que era necesario. Hablamos de nuestros hijos, los nietos y de nosotros en general. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos. Estamos más viejos y más sabios”, agregó junto a una seflie que lo muestra a su excompañero.



Según relató, este reencuentro fue de "pura casualidad": Ventura estaba merendando tras su paso por Intrusos mientras que Rial estaba comprando libros. "Lo quiero al tonto este. Siento menos peso en el cuerpo. Me puso feliz que el destino nos haya jugado esta ficha. La vida sigue rodando”, concluyó.



El esperado reencuentro llega luego de que Rial hablara de su excompañero durante una entrevista con el portal argentino Teleshow. "Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el "gordo". Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato", declaró.



"Seguramente se va a dar, pero tiene que ser naturalmente", agregó . Yo no quiero que me insistan ni que me ofrezcan una nota o una tapa con Ventura".