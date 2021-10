Flor Vigna contó cuáles son los llamativos apodos que le puso a Luciano Castro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas del momento en la farándula argentina. La bailarina y el actor blanquearon su romance a principios de mes, y viven un gran presente: han dicho que se quieren mucho y, sobre todo, que se hacen muy bien.

Ayer, el actor estuvo en el programa No es tan tarde de Telefe, que conduce Germán Paoloski, y fue sometido a una suerte de cuestionario amoroso. ​Él respondió una serie de preguntas en el piso, que fueron corroboradas con las que previamente había grabado la ex ShowMatch.

La iniciativa dejó en claro que aunque llevan poco tiempo juntos, la pareja se conoce muy bien y tiene una conexión profunda. Si bien él fue quien dio el primer paso, ella aseguró que de inmediato cayó "muerta a sus pies", y ante la pregunta de qué se llevaría Vigna a una isla desierta, por ejemplo, Castro dijo que seguro era algo relacionado a la música, y acertó.



Lo más divertido del intercambio llegó a la hora de hablar de los apodos que usan en la vida cotidiana, en la intimidad de la pareja. Él le dice China, pero Vigna le ha puesto una serie de sobrenombres bastante llamativos y para los que no se dio demasiada explicación.

Uno de ellos es "Estribillo", que Castro explicó de la siguiente manera: "Ella cree mucho en la introducción para llegar al estribillo. Yo muchas veces voy al estribillo directo, que no habla bien de mí quizás. Ahí entra la charla de: ‘pará, hay una introducción’. Yo aprendo también siendo más grande".



Otros apodos, sobre los que no se dieron detalles, son "Contundente", "Camadita" y "Encastradito". Vigna dijo que hay "muchos más", pero que el resto no se pueden revelar.