Benjamín Vicuña se hartó de los escándalos: "Déjenme tranquilo, déjenme trabajar"

Benjamín Vicuña no quiere saber más nada con los escándalos, las polémicas y los líos. Lo dejó bien en claro en su último diálogo con la prensa, en el que rogó que lo dejen en paz.

Interceptado en la calle por el equipo del programa Socios del espectáculo, declaró: "Ya está, ¿no? Me tienen medio de punto, chicos. Déjenme trabajar tranquilo. Yo a ustedes los dejo, tengo la mejor onda, les deseo larga vida, que tengan laburo y éxito (...) Sé que a veces entre ustedes corre sangre, pero a mí ya no me queda una gota más de sangre; déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer lo que me ha costado tanto la vida".

Esto vino después de que lo interrogaran por un supuesto affaire con una modelo chilena llamada Kika, que Vicuña negó aclarando que es una amiga y que él es, además, amigo de su pareja.

A la pregunta de si planea agrandar la familia con su actual pareja, Eli Sulichin, respondió con una risa irónica. E inmediatamente aclaró por qué fue al bautismo de Ana García Moritán, la hija de su ex, Pampita Ardohain, ceremonia donde conoció a Sulichin: "Yo no fui al bautismo de Ana, era el bautismo de mi hijo Benicio que hicimos una especie de dos por uno; cosa que nunca salí a aclarar. Por eso estuve presente y compartí parte del bautismo de su hija Ana, que es preciosa. Pero no salgo a aclarar porque me parece que no tengo la energía, ni el tiempo".

Además, Vicuña aclaró los rumores relacionados a su actual situación con otra ex pareja, China Suárez, con la que, según había trascendido, se encontraba en pleno juicio. No solo desmintió eso sino que también negó que haya una mala relación entre Suárez y la madre del chileno.

"Se le han sacado muchos capítulos a algo que ya terminó hace un montón", aseguró. "No hay juicio, no hay nada. Me separé. Le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos, que sea feliz, está enamorada. Yo estoy con mi vida también, trabajando, con mis hijos".

"Mi vieja no tiene nada que ver con esto, vive en otro mundo. Aparte son todas mentiras. No hay un juicio, ni nada. Yo vivo solo desde los 16 años y no tiene injerencia en mis temas. Lo único que quiere y busca es tener una buena relación con su nuera por salud y bienestar de los chicos y así es, ellas hablan y tienen un vínculo; está todo perfecto", afirmó.

Medios argentinos habían reportado que la madre de Vicuña, Isabel, molesta porque su hijo hubiera puesto una casa a nombre de la China Suárez, habría contratado a tres abogados para llegar al mejor acuerdo posible en relación a la separación de bienes.



Sobre eso, el galán manifestó: "Me pareció el colmo, ya meterse con mi vieja que es un territorio sagrado para mí. Aparte le dieron un rol de mierda cuando es una mujer increíble y que, por supuesto, no tiene que ver con mis decisiones ni con mi economía. Entonces, tendenciosamente se genera algo que a mí me deja como un pelotudo, como un mantenido cuando todos saben que me rompo el lomo trabajando".