Aldo Silva habla de 30 años en "Telemundo": "Me rompí el alma para tener oportunidades"

El 19 de febrero, Aldo Silva cumplió 30 años en Telemundo, el informativo de La Tele del que es el conductor principal. Han habido cambios de personal, tecnológicos y de encare periodístico pero Silva, que tiene 55 años, sigue entrando en el living (y ahora en tabletas, teléfonos) de cientos de miles de uruguayos. Y en horario central.

A ese grado de exposición, ha sumado una carrera como periodista radial (es parte de la edición matinal de Informativo Sarandí, el programa más escuchado en la primera franja horaria del día) y conductor de periodísticos en la televisión, un rubro al que, confiesa, le gustaría volver. Es un presentador sobrio que consiguió imponer unas maneras que lo hicieron una de las figuras más populares de la televisión, una categoría que agradece pero no lo desvela. Él prefiere, dice, seguir aprendiendo.

Sobre cosas así, Silva, quien no es el yerno de Mirtha Guianze como insisten las redes sociales, charló con El País.



—Estábamos en Emisora del Palacio a comienzos de la década de 1990 y me contaste que habías hecho una prueba en Canal 12, pero no me acuerdo cómo fue que pasó todo eso.



—En esa época hacíamos Salvese quien pueda en la radio y Alexandra Morgan me dice de hacer una prueba para un posible Telemundo al mediodía con Laura Daners. Me mandé, total. Di la prueba, me pareció divertidísima y me gustó sentarme frente a la cámara. Al poco tiempo Alexandra me dice que había pasado a la final, y seguro la iba a perder porque iba a competir con profesionales y yo no era profesional, pero que iban a surgir más oportunidades. Y gané. El 18 de febrero de 1992 me dijeron: “Venite al canal ahora”. Mi respuesta fue: “No tengo ropa, ¿puedo ir mañana?”. Me dijeron que sí y a las ocho de la mañana en punto estaba con mi saco de invierno, camisa de jean y jean negro, Y empecé a prueba muchos meses cometiendo muchos errores, hasta que un día quedé.

Aldo Silva en su debut en "Telemundo Central" en 2003, junto a Alberto Kesman y Laura Daners.

—Venías del rock, ¿cómo veías la televisión entonces?



—La subestimaba, y cuando entré y vi lo que era me di cuenta de que había que estar muy preparado para estar ahí. El lenguaje televisivo es muy complejo. Yo venía de la radio, donde tenía minutos largos para decir algo. Acá tenía 30 segundos. Y eso me exigió cambiar.

—¿Cómo era trabajar con Néber Araújo?



—Fue el mejor. Era otra época, sí, pero para mí fue un referente por su actitud profesional de cada día: no era un improvisado en nada. Fue muy importante en mi carrera porque me dio consejos fundamentales y, además, me dio la noticia de que iba a pasar al informativo central en 2003. Habían sido muchos años en la calle y de haber sido el pibe de los mandados. Y él me habló un rato largo.

—¿Por qué te parece que te eligieron a vos para ese puesto?



—Me vieron algo que no sabía que tenía: una buena salida al aire. Cuando llegue a Telemundo dije: “Yo no sé nada, pero quiero aprender”. Y me banqué todo lo que vino. Jamás puse cara de: eso no lo hago. Puse mucho sacrificio y empeño y no miraba el reloj: me rompí el alma para tener oportunidades. Y cuando apareció la gran oportunidad, estaba preparado.

—¿Esa capacidad de laburo, esa humildad, es parte del secreto de tu permanencia?



—Siempre me mentalicé más en aprender y mejorar que en crecer económicamente. A mí me importaba mucho ser un tipo que se había ganado el derecho de estar ahí. Tuve varios buenos ejemplos en mi carrera y ya en mi naturaleza estaba eso de ser perseverante.

—¿Cómo lidiás con la fama?



—Vino de a poco y me lo tomé con mucha calma. Entrás a un lugar y la gente te mira y te mide para ver si sos bajo o estás gordo, quién es tu mujer. La llevo bien, hablo con todo el mundo, pero me empezó a incomodar cuando llegaron mis hijos. Estaba en un partido de Aguada con mi hijo chico, Emilito, que fue y se sentó a 30 metros. A mí me empezó a parar gente por el camino y cuando llegué al lado de él a los 10 minutos, me dijo: “Papá, no vengo más si volvés a hacer esto. Vine contigo al partido y me dejaste solo”. Me mató. Fue la primera vez que tuve conflicto con esta fama a la uruguaya.

—¿Fama a la uruguaya?



—Para mí es el respeto, el reconocimiento y que la gente te mira. No es más que eso. No soy una estrella.



—¿Quién sería una estrella?



—Una vez caminé por 18 de Julio con Omar Gutiérrez. No podía caminar. Se bajaba gente de los ómnibus para sacarse una foto con él. Y me pedían a mí que les sacara la foto. Eso es una estrella, y no es mi caso.

—¿Cómo ha cambiado la fama televisiva en todo este tiempo?



—Radicalmente. Hace 30 años, Telemundo era de una hora y los rivales eran Subrayado y Telenoche. Hoy cuando estoy al aire están Los Simpson y hay 150 canales, celulares, tabletas, streaming. Es una hazaña estar en televisión abierta y sobrevivir.

—Cambió la popularidad...



—Sí. Aunque se ha revalorizado el periodismo. Con la pandemia, recuperamos un sitio que habíamos perdido a nivel informativo: la gente recurrió a los medios de comunicación establecidos para saber qué pasaba.

—¿Cómo te manejás con las redes sociales?



—He visto de todo, calumnias, insultos, y opté por no darles bolilla. No soy muy activo. En Twitter subo información que me parece valiosa y más vinculado a la música y al básquetbol que son mis pasiones. No entro en debates con gente que no conozco.

—¿Allí hay una percepción de que sos de izquierda?



—Sí pero es porque cuando se va Néber, viene el Frente Amplio y aparezco yo. Me encargué en algún momento de aclarar situaciones y opté por no hacerlo más. Trato de marcar siempre una independencia ideológica. Igual me han tachado de todo.

—Cuando nos conocimos ibas con tu valija a los estudios del Sodre, allá por la calle Martín Fierro, a conducir Poster musical. ¿Te ves hoy en aquel muchacho?



—Me paro hoy con 55 años, casado, dos hijos y una imagen pública y siento que aquel joven que fui y que estaba lleno de inquietudes y quería cambiar las cosas, no se sentiría defraudado.