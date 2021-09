Alberto Kesman: "Me dio tristeza la salida de Martín de Canal 12"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alberto Kesman fue entrevistado en el ciclo "Uno es tres millones", a cargo del periodista Richard Galeano. El periodista y relator de Radio Universal y Teledoce se refirió a su carrera, se mostró satisfecho con los logros del "proceso Tabárez" y también dio su parecer de la reciente desvinculación de su hijo Martín Kesman de Teledoce.

"Me quedé con enorme tristeza. Pero son caminos que en la vida hay que transitar. Él está muy firme, tiene gran personalidad. No le va a faltar oportunidades. Sé de los valores que tiene", dijo el relator.

Martín Kesman se desempeña como segundo relator en Universal y va tomando cada vez más partidos.

"No se la ganó de arriba. La peleó. El primer día que lo puse a relator, vi que no me gustaba y lo saqué", reveló Alberto Kesman para luego añadir: "En este momento es el mejor relator de todos. No lo digo porque sea mi hijo".

Kesman también criticó el manejo de AUF TV que a menudo explota notas en exclusividad y deja afuera al resto de los periodistas, como ocurrió el domingo con el partido de Uruguay ante Bolivia y Oscar Tabárez solo dio declaraciones al canal oficial de AUF.

"La AUF no es una entidad privada. Es de todos los equipo. No me parece bien que tenga exclusividades. ¿Como se va a prohibir que el periodista entre a hacer su trabajo?", se preguntó. También fue crítico cuando Tenfield aplicó restricciones similares, aunque con la salvedad de que se trata de una empresa privada.

Kesman añadió que las restricciones de notas a jugadores y entrenadores está generando pérdidas de fuentes de trabajo. "En las transmisiones había dos vestuaristas, uno por equipo, y ahora no les dan nota. Se están perdiendo fuentes de trabajo", comentó.