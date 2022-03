Murió Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters: el devastador mensaje de la banda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo del rock sufrió este viernes un duro golpe, tras anunciarse que el músico Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters, falleció a los 50 años durante una gira del grupo por América Latina.

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre", fue el mensaje que el grupo publicó en sus redes sociales, para confirmar la noticia.

Foo Fighters se encontraba en Bogotá, Colombia, donde tenía previsto actuar este mismo viernes en el festival Estéreo Picnic. En los últimos días la banda dio varios espectáculos en eventos masivos en la región, incluyendo el Lollapalooza de Buenos Aires.

El cuerpo de Hawkins fue hallado sin vida en el hotel donde los músicos se hospedaban. No se han dado a conocer más detalles de su fallecimiento.



En el comunicado de Foo Fighters, se agregó: "Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con el máximo respeto en este inimaginablemente difícil momento".

Foo Fighters. Foto: Difusión

La banda canceló el resto de su gira latinoamericana, que iba a cerrarse este domingo en la edición brasileña del Lollapalooza.



Oriundo de Texas, Hawkins era considerado uno de los mejores bateristas de rock de las últimas décadas. Se unió a Foo Fighters en 1997, tras girar con Alanis Morissette durante la presentación de su álbum cumbre, Jagged Little Pill. En vivo también se lucía como cantante y de hecho el domingo en Argentina, donde el grupo tuvo su última presentación en vivo, interpretó la canción "Somebody to Love" de Queen.

Hawkins tuvo su propio proyecto, Coattail Riders, donde también destacó en los roles de baterista y cantante.