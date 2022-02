Concurso de Carnaval 2022: la octava etapa de la primera rueda, suspendida por lluvias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas tampoco podrá retomarse esta noche. En pausa desde el pasado martes inclusive, seguirá así al menos hasta mañana, ya que la octava etapa de la primera rueda tuvo que ser suspendida, informó Daecpu.

La actividad prevista para hoy sábado 5 de febrero fue cancelada por el estado del tiempo y las lluvias que acompañan la jornada, y se reprogramará para el próximo fin de semana.

Así, el domingo 13 actuarán, en el Teatro de Verano, las murgas Son Delirante y Diablos Verdes a las 20.30 y 21.40 respectivamente, parodistas Los Muchachos a las 22.55 y la murga Metele que son Pasteles a las 00.30.

Las entradas adquiridas conservan validez, mientras que la venta continúa a través de Abitab, exclusiva para público vacunado.

De no haber más cambios, la primera rueda de la competencia se cerraría ese domingo y daría paso a la segunda, sin eliminación de conjuntos.



Cabe recordar que la última noche con Concurso de Carnaval fue la del pasado lunes 31 de enero. El 1° de febrero no hubo etapa por el partido de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias. El 2 no hubo por la celebración del Día de Iemanjá, y el 3 y 4, porque estaba previsto que se realizara el Desfile de Llamadas, que finalmente será el 11 y 12.

Entonces, esos días —jueves y viernes próximo— tampoco habrá competencia. De no haber contratiempos, este domingo subirán al Ramón Collazo, en el marco de la etapa 9, la murga La Margarita, la revista Madame Gótica, humoristas Los Chobys y la murga La Gran Muñeca.