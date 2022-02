Agarrate Catalina respondió a los que la acusaron de "tibia" y llamó a votar por el Sí

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Agarrate Catalina, primer premio en la categoría de murgas en el último Carnaval, debutó ayer en el Concurso 2022 con su paso por la primera rueda, en el Teatro de Verano.

Con las gradas llenas y luego de las actuaciones de Cayó la Cabra y la revista Tabú, la murga de los hermanos Cardozo presentó el espectáculo La involución de las especies, cuyo eje temático es reflexionar sobre cómo ha retrocedido la humanidad en algunos aspectos.

A lo largo de la propuesta, de primer nivel —tienen de los vestuarios y maquillajes más impactantes de esta competencia—, la murga mostró una postura fuertemente crítica que apuntó tanto hacia la derecha y el partido de gobierno, como hacia la izquierda.

En un momento irrumpieron en escena dos personajes, uno caracterizado como el presidente Luis Lacalle Pou y otro como la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse. En tanto, Yamandú Cardozo y Rafael Cotelo, que volvió al conjunto y tuvo una noche sobresaliente, representaron a dos modelos de opinión: el primero se mostró crítico con el gobierno de turno, y el segundo, a favor de finalmente tener un mandatario "rubio", como se señala en un pasaje del texto.

De todo el espectáculo de la Catalina, que otra vez se posiciona como firme candidata para ganar el concurso, hubo dos pasajes que sobresalieron y que arrancaron ovaciones y aplausos por parte del público.

Tabaré Cardozo y Agarrate Catalina en el Desfile de Carnaval 2022. Foto: Marcelo Bonjour

Por un lado, estuvo el cuplé dedicado al Sí de cara al referendum por la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Allí, Cardozo y Cotelo conversan sobre la contradicción de que para votar contra la LUC haya que colocar la papeleta del "Sí" en la urna, y dedican una serie de ingeniosas cuartetas al tema. En escena no faltó una Pantera Rosa censurada, con la cabeza envuelta en cintas.

"Pintame el Teatro de rosado que hay que votar que sí", fue el grito de Cardozo antes de que el coro comenzara con su presentación que, en el pegadizo estribillo, dice: "Hay que votar que sí, que sí, que sí, que sí". El texto tiene una fuerte carga de ironía y acidez.

Por otro lado, estuvo el momento dedicado a criticar a la izquierda. Allí la Catalina, una murga históricamente asociada al Frente Amplio y en concreto al MPP y la figura de José Mujica, respondió a aquellos que en el último carnaval acusaron su propuesta de "tibia". En redes sociales, no faltan los que entienden que esa "tibieza" del conjunto en 2020 contribuyó al triunfo de la coalición en las elecciones nacionales.

"La izquierda ya fue, son la involución", dice el cupletero Cotelo antes de dar paso a una canción sobre cómo se transformó la izquierda a lo largo de los años. "Yo no sé qué pasó con nosotros, cuándo fue que perdimos la fe, cuándo fue que apagamos los bafles y las luces en el comité. Yo no sé si será que quedamos abrazando un discurso de ayer, congelados como caballitos atrapados en un carrusel", canta la murga.

Y luego dice: "Hace un tiempo te lo dije y te ofendiste. No entendiste o no me supe expresar. Me acusaste de ser tibia y de derecha, de querer acomodarme y de transar. Por las dudas te lo digo nuevamente, por si fue medio confuso aquella vez: tengo el puño levantado de la zurda, pero no me pongo el balde y puedo ver. Yo no quiero defender lo indefendible, yo no quiero resignarme a lo que hay, yo no quiero disciplina partidaria ni autocrítica pasteurizada y light".

Luego, la Catalina reclama por una izquierda del futuro en uno de los pasajes más celebrados de su excelente actuación, una de las mejores que ha ofrecido en los últimos carnavales. Y que ya da que hablar.