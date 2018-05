Los secretos del proceso Tabárez

Como buenos futboleros, Santiago Álvarez y Mauricio Gianelli sufren con el fútbol local. Lo ven muy lejos de poder alcanzar logros a nivel internacional, un sueño imposible. Entonces, ¿cómo se explica que a la selección uruguaya le vaya tan bien? Más allá de lo mucho que ayuda contar con futbolistas de primer nivel y condiciones superlativas, algo más tiene que haber. Intentando buscar esa explicación que todos atribuimos al llamado "proceso", es que estos realizadores audiovisuales se propusieron hacer un documental sobre el tema.

Así nació El camino celeste, un proyecto que interesó a DirecTV, entre otras cosas porque se encuadra en su reciente política de ampliar la programación propia, sobre todo con contenidos deportivos. Tal el caso del reality Camino a un sueño, sobre el Salus F.C., o U-ru-gua-yos, en el que Federico Buysan entrevista a deportistas celestes.

Lo primero que había que lograr era la figurita difícil, la entrevista con el Maestro Óscar Washington Tabárez. Lograron conseguirla en diciembre del año pasado, la filmaron en el Complejo Celeste y fue el puntapié inicial para todo lo que vino después. "La idea es ir recorriendo lo sucedido desde que asumió el Maestro Tabárez, en 2006, cuando instala su famoso proceso, hasta el Mundial de Rusia. El documental termina con la previa al Mundial", explica Santiago Álvarez dejando en claro que el programa solo se ocupará del segundo período de Tabárez al frente de la selección (la había dirigido entre 1988 y 1990).

"En el comienzo, contamos cómo fue la historia de Uruguay en los Mundiales. Las primeras décadas, en que nos fue muy bien y éramos la Suiza de América; después viene un bajón total, una caída en la que Uruguay pierde total peso en el mapa mundial; hasta que llega Tabárez, instala su proceso y pone de vuelta a la selección en la elite del fútbol", continúa el realizador.

De esa manera se da un poco de contexto histórico a lo que realmente interesa contar, que es todo lo ocurrido durante el segundo mandato Tabárez, que incluye la Eliminatoria previa al Mundial de Sudáfrica 2010; el propio Campeonato del Mundo y todas sus repercusiones; la Copa América de Argentina, donde se gana el título; las siguientes Eliminatorias; el Mundial de Brasil, con distintos hitos de interés. "Lo que sucedió con Luis Suárez y su mordida o los partidos con Italia e Inglaterra, en que volvimos a ganarle a dos potencias europeas después de más de cuarenta años", enumera Santiago.

Después se mencionan mínimamente las siguientes Copas América, donde el desempeño no fue bueno; las Eliminatorias para Rusia, en las que se clasifica directamente, y la renovación de jugadores, hasta llegar a lo que se espera para el Mundial 2018.

Distintas voces.

El abordaje de El camino celeste se realiza intercalando imágenes de archivo con las voces de entrevistados bien diversos. Están las voces clásicas, las de futbolistas que son o han sido parte del "proceso", como Sebastián "El Loco" Abreu, Álvaro "Tata" González o Andrés Scotti, o la ya mencionada y fundamental del Maestro Tabárez. También las de periodistas deportivos o dirigentes del fútbol. Pero además hay otras que no son estrictamente futbolísticas. "Nos interesaba tener una mirada más amplia, no solo la del jugador de fútbol", explica Santiago.

De Argentina se escuchan los testimonios del escritor Eduardo Sacheri (La pregunta de sus ojos, Papeles en el viento), un apasionado del fútbol y admirador de Tabárez, y del exbailarín Julio Bocca. "Cuando llegó a Uruguay y asumió la dirección del Ballet Nacional del Sodre, Bocca tuvo que hacer un trabajo bastante similar al que hizo Tabárez en la selección. De hecho, lo consultó mucho para ver cómo entrar en la idiosincrasia uruguaya", revela el director.

También cuenta su experiencia como motivador de la selección uruguaya Gustavo Zerbino, sobreviviente de la Tragedia de Los Andes. "Cuando Uruguay estaba al borde de quedar eliminado del Mundial de Sudáfrica y la selección no tenía el apoyo popular que tiene ahora, lo llevaron para dar charlas motivacionales. Zerbino se hizo amigo de Diego Lugano y de Sebastián Abreu, estuvo muy cerca de ellos".

La mirada femenina la aporta Blanca Rodríguez y el ex presidente José Mujica cuenta lo que significa gobernar en medio de la algarabía por los éxitos deportivos. "Fue el Presidente de Uruguay en Sudáfrica 2010 y la Copa América 2011. Le preguntamos si en la imagen del gobierno de turno influyen los triunfos de la selección". También quisieron contar con la palabra de otro ex mandatario, el Dr. Julio María Sanguinetti, pero se excusó. "La explicación que nos dio fue que él es fanático de Peñarol, que es lo que realmente le interesa, y que con la selección no vibra de la misma forma".

El cantante de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari, da su opinión desde su lugar de autor de la emblemática canción Cielo de un solo color, que se transformó en una especie de emblema de esta selección. Mientras que el ex futbolista Daniel Baldi, hoy autor de libros infantiles, habla como uno de los responsables de la Fundación Celeste y partidario de muchos de los nuevos valores que busca transmitir Tabárez.

Apenas algunos nombres de la larga lista de entrevistados con la que cuenta El camino celeste, en el que tampoco se descuidan aspectos tales como "el factor suerte" o el patriotismo.

"Se analiza cómo se arraigó en el pueblo el sentimiento patriótico por la selección. Después de tantas décadas en que la gente estaba descreída y no tenía ningún tipo de empatía con la selección, se volvió a generar un sentimiento patriótico en el pueblo", acota el realizador.

Imágenes.

Para armar El camino celeste se recurrió a mucho material de archivo, sobre todo proveniente de Internet. "Mostramos el Mundial del 50, pero con imágenes que no son tan conocidas y no tanto el gol de Ghiggia que ya hemos visto todos", detalla Santiago.

"No tenemos imágenes de Eliminatorias porque los derechos son de Tenfield. Lo que hicimos fue rastrear mucha cosa en Internet, cosas de mucho tiempo atrás, medio inéditas. Por ejemplo, cuando Uruguay cayó en un pozo, se hablaba mucho de que tenía un juego muy aguerrido, muy violento. Entonces tenemos un clip de imágenes donde ves situaciones agresivas, de violencia, en distintos partidos, en los años 60 y 70", acota.

La idea de los realizadores es, luego de que el documental cumpla su ciclo en DirecTV, poder seguir difundiéndolo en alguna plataforma on line. "También tenemos ganas de hacer alguna función especial en cine, con la gente de la selección", agrega Santiago y vuelve a remarcar que El camino celeste va más allá de lo estrictamente futbolístico. "Nos interesa contar la relevancia que tiene el fútbol en el pueblo uruguayo y buscar respuestas a por qué un país tan chico ha tenido todos estos éxitos, mostrando cosas que van un poquito más allá de la pelota".

Ellos dirigen.

Mauricio Gianelli y Santiago Álvarez son Licenciados en Comunicación, realizadores audiovisuales y socios en la productora Vanuatu para la realización de El camino celeste. El primero dirigó el documental Pequeños Gigantes, y los ciclos televisivos Picala (Monte Carlo TV) y Ensalada Rusa (Antel Vera +). El segundo, fue director del documental El Gaucho Oriental, del ciclo de TV Promesas (Nuevo Siglo) y del especial Escenario Popular (Canal 10).