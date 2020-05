Nicolás González en la primera línea de las noticias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Surgió la oportunidad de sumarse a VTV Noticias y no dudó en hacer las valijas para instalarse en la capital, proveniente de su Paysandú natal, donde se dedicaba al relato de fútbol y basquetbol para el Canal 3. Desde entonces, pasaron 11 años y la carrera de Nicolás González Blanc (37) fue en ascenso.



Actual conductor de VTV Noticias, junto a Valentina Giménez conforma la dupla al frente de la edición mediodía. Pero la función de Nicolás en el informativo no queda ahí ya que es el hombre acreditado para cubrir todo lo que sucede en Torre Ejecutiva. O su segunda casa, como bien podría llamarla.



Cuando el gobierno de Luis Lacalle Pou decretó la emergencia sanitaria en Uruguay, el conductor y periodista de VTV se convirtió en una fija de las conferencias que brinda el mandatario o algún integrante del gabinete. Además, es el encargado en actualizar los datos de testeos diarios que brinda el Sinae. Nicolás, en definitiva, está en la primera línea informativa de la pandemia y la audiencia se lo reconoce.



-Para los que no estuvimos en ninguna guardia periodística desde la Torre Ejecutiva por el coronavirus, ¿cómo describirías en pocas palabras tu trabajo desde que se instaló la pandemia?



-Ahora está más tranquilo pero cuando empezó había jornadas en las que cargaba dos o tres veces la batería del celular. El WhatsApp no paraba entre información que me llegaba, y preguntas de mis contactos para que se las hiciera al presidente. Había mucha incertidumbre y fue una locura todo lo que pasó en esos días.



-¿Cómo evaluás el manejo de la información del gobierno en estos dos meses de pandemia?



-El gobierno ha trabajado muy bien la comunicación hacia la ciudadanía en esta etapa. Hay que tener en cuenta que se dio una situación sin precedentes, muy compleja. La única manera de poder afrontarla era con entereza y transparencia. Creo que se dio así y se podía notar cuando los funcionarios trataron de dar la mayor cantidad de detalles a cada pregunta, más que nada cuando había temas que no quedaban claros. Y no me refiero solo a Lacalle Pou, el secretario (Álavro Delgado) asumió un rol importante y creo que, hasta ahora, supo cumplir con las demandas de los periodistas.



-¿Cómo impactó en tu rutina laboral la pandemia?



-Los primeros días la empresa tomó algunas medidas de prevención. En mi caso, me dijeron que fuera a la Torre Ejecutiva directo desde mi casa para tener contacto con la menor cantidad de gente posible. No iba al canal directamente. Ya el 20 de abril me propusieron conducir la edición de mediodía de VTV Noticias, con Valentina Giménez, y eso cambió toda la rutina. Más trabajo, pero una buena oportunidad para seguir creciendo profesionalmente.



-VTV Noticias tiene buena penetración en Montevideo, pero sobre todo se hace fuerte en el interior, ¿podés palparlo?



-Soy de Paysandú y sí, es muy importante la llegada que tiene. No sólo allí. He tenido la chance de recorrer otros destinos por trabajo y cuando llegás a un restorán es muy común que esté sintonizado VTV.



-A Rosario Rodríguez, la conductora del informativo central, le dicen “la Blanca Rodríguez del interior”...



-Tengo una anécdota sobre eso de hace unos días, cuando el presidente invitó a varios periodistas acreditados en Torre Ejecutiva al piso 11 (donde está su despacho). En esa reunión me consultó especialmente sobre cómo impactó en el interior la noticia del coronavirus. Sabe que nosotros tenemos en el feedback de lo que pasa en la mayoría de los departamentos.



-Más allá de este presente, ¿cómo era tu vida antes de la “nueva normalidad”?



-Hace 11 años que estoy en VTV Noticias y previo al informativo del mediodia ya estuve a cargo de Resúmen del día, que era un informativo nocturno con la reseña de lo más importante de la jornada. En los últimos años también estaba más enfocado en el Parlamento que en cualquier otro lugar. Los debates sobre las rendiciones de cuenta eran mi especialidad.



-No deber ser fácil seguir ese tipo de sesiones, sobre todo algunas que se estiran más de los normal.



-Una de las cosas que más me marcó fue cuando se debatió la derogación de la Ley de caducidad, en 2011. Fue maratónico. Una jornada de casi 24 horas. Empecé después del mediodía, sobre las 13.30, con toda la cobertura para el informativo central y después se fue estirando hasta las 8 am del otro día, donde hice un informe sin haber dormido en toda la noche. Tremenda experiencia.



-Tuviste a Claudio Romanoff como jefe del informativo, ¿qué legado les dejó?



-Llegó en 2017 y lamentablemente lo tuvimos poco tiempo, pero fue un gran profesional. Una de las enseñanzas que me dejó es que, nosotros como periodistas, muchas veces nos vamos por las ramas cuando salimos al aire. Él procuraba que fuéramos concisos: tirar el titular, un subtítulo y dar un breve desarrollo. Listo. Siempre trato de aplicarlo. Como jefe también entendía que, más allá de la profesión de periodista, era consciente que tenemos todos familia y en ese sentido atendía los problemas que podíamos tener en casa con mucha sensibilidad.



-¿Aspirás a llegar a un informativo de TV abierta?



-Obviamente que siempre aspiro a seguir creciendo como comunicador y llegar a la TV abierta es un objetivo, aunque siempre le voy a estar agradecido a VTV.



-De hecho parece ser un buen “semillero” para los informativos centrales de los canales abiertos.



-Ya están los casos de Malena Castaldi, en Telemundo, y de Valeria Alonso. en Telenoche, como conductoras de los informativos centrales. Eso es una muestra de lo bien que se trabaja en VTV.