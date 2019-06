Jóvenes en crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A poco del estreno de Spiderman: Lejos de casa (4 de julio), el público tendrá la oportunidad de ver antes a Zendaya en una miniserie de televisión que significará la primera incursión de HBO en un universo al que todavía no se había animado: las historias juveniles en los institutos secundarios.



Pero claro, se trata de HBO, por lo que Euphoria no quiere ser una más de esas historias de amores, desamores, crisis de la edad y sustancias prohibidas. Quiere ir más a fondo y ser tan oscura como pueda a la hora de mostrar el mundo en el que se mueve Rue, el personaje que encarna Zendaya.



La protagonista viene de una infancia marcada por la enfermedad mental y la muerte de su padre. Eso llevó a que se metiera en el mundo de las drogas y el alcohol. Su hermana menor (Storm Reid) fue quien la salvó de morir ahogada en su vómito tras una sobredosis.



Cuando comienza Euphoria, Rue viene de terminar su proceso de rehabilitación y está volviendo a casa, asegurando estar limpia. Pero sabido es que para un adicto eso no resulta sencillo y caer en la mentira está a la vuelta de la esquina.



En esas condiciones se reintegra al instituto secundario al que concurría, reencontrándose con gente de su edad con la que compartirá los dramas propios de la adolescencia, que tienen que ver con amores, amistades, crisis de identidad, redes sociales, sustancias prohibidas...



Todo eso estará presente y será el motor de los ocho capítulos de una hora que dura la miniserie y que estarán comenzando mañana, a las 23 horas, a razón de uno por semana.



Zendaya lidera el elenco que incluye a Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Nika King, Storm Reid, Hunter Schafer, Algee Smith y Sydney Sweeney.



Euphoria está basada en una serie israelí del mismo nombre, creada por Ron Leshem, Daphna Levim y Tmira Yardeni. La misma estaba inspirada en la verdadera historia de una adolescente asesinada a la salida de una discoteca. La historia mostraba cómo sus compañeros buscaban la forma de superar esa tragedia al año siguiente de que ocurriera.



En el caso de la versión americana, todos los episodios fueron creados y escritos por Sam Levinson, también productor ejecutivo. Levinson fue una de las revelaciones del Festival de Sundance por la película Nación Salvaje, mezcla de drama, acción y comedia que contaba de manera muy particular lo que significa ser una joven adolescente hoy en día.





Otro de los productores de Euphoria es el rapero Drake, que se suma a una larga lista de gente que ha apostado a esta historia y al momento que atraviesa su actriz protagonista.



Zendaya, de 22 años, ha confesado en entrevistas que este trabajo le demandó mucha energía, algo que destacan quienes ya han visto algo de la miniserie.



Por su trabajo en Spider-Man: De regreso a casa, la joven actriz obtuvo muchos reconocimientos, sobre todo de los galardones vinculados al público juvenil (Teen Choice, Kids’ Choice). Eso sin duda la puso en la mira de HBO para realizar su primera gran apuesta por ese público tan codiciado por importancia en las nuevas formas de comunicación.