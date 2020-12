Guillermo Lockhart en el cine: "En noviembre le ganamos a Las Brujas y a Harry Potter"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Qué tiene de especial Radio Siniestra, la película que estrenás pocas semanas después de El juego de las 100 velas?



-Radio Siniestra cuenta la historia de un programa de radio muy parecido a Voces Anónimas. La gente llama en vivo para contar sus experiencias paranormales cerca de la medianoche, y en una de esas transmisiones el conductor se da cuenta de que pasan cosas extrañas en la radio. Es un proyecto muy especial porque me sentí muy identificado con el protagonista. Al escribir el guión le puse al personaje muchas cosas de Guillermo.



-¿Consideraste la posibilidad de ser vos quien interprete ese personaje?



-Se manejó esa posibilidad. Pero la productora Black Mandala trabaja con contenidos en inglés, y si bien yo hablo inglés de una forma muy fluida, llegamos a la conclusión de que era muy difícil compararse con un nativo. Así que lo hicimos con un actor inglés. Igualmente no se descarta que en algún proyecto aparezca el personaje de “Guillermo”.



-¿Por qué las películas que estás realizando son en inglés?



-Porque la productora es de Argentina y Nueva Zelanda, donde está su parte más fuerte y donde consiguen los fondos para hacer las películas. Usan inglés como idioma principal para llegar a otros mercados. El Juego de las 100 velas se está vendiendo a todo el mundo.

-¿Por qué estrenás la nueva película tan poco tiempo después de la primera?



-Eso tiene que ver con el éxito que tuvo El Juego de las 100 velas. En noviembre fue la película más vista por encima de Las Brujas o el reestreno de Harry Potter. Con Álvaro Marchand y la gente de Movie habíamos hablado para estrenar Radio Siniestra más adelante, pero el éxito fue tan grande que nos ofrecieron aprovechar el impulso de El Juego de las 100 Velas para estrenar la nueva.



-¿Estas películas forman parte de una triología?



-Sí, son tres proyectos. Los tres involucran distintos cortometrajes que se van uniendo bajo un hilo conductor que es la historia principal. Cada película de la triología tiene una estructura similar pero con historias bien diferentes. La tercera se trata de un psiquiátrico en el que algunos personajes cuentan historias sobre el lugar.



-¿Sufrieron alguna experiencia paranormal durante los rodajes?



-Para El Juego de las 100 Velas filmamos en una casa en Buenos Aires que tenía más de un siglo. Era un lugar en el que los pisos y las puertas crujían y si te movías de un lado a otro se escuchaba. En un momento estábamos en el salón principal con las velas encendidas, y cuando hicimos silencio para grabar escuchamos los pasos de alguien que caminaba de un cuarto al otro. En los cuartos de los que venían los ruidos no había nadie, en teoría. Nos fijamos y estaban vacíos. No sabemos si pasó algún intruso. Quedó el misterio.



-¿La pandemia demoró alguno de los procesos de producción?



-No, tuvimos suerte. Los tres proyectos fueron filmados antes de la pandemia. Fui a fines de febrero a filmar a Argentina y volví justito antes del 13 de marzo. Si en vez de filmar desde mediados de febrero, hubiéramos empezado a principios de marzo, no sé si estábamos haciendo la nota ahora… Lo que sí se trancó fue la producción de la séptima temporada de Voces Anónimas que estaba prevista para este año.



-¿Por qué Voces Anónimas sale este año por VTV y no por Teledoce como siempre?



-Al inicio de la pandemia yo sentí que tenía que estar cerca del público este año. Hablé con autoridades de Teledoce y puse a disposición las temporadas anteriores de Voces Anónimas para que fueran emitidas durante la pandemia. Les gustó la idea y esperé una semana, dos semanas, un mes, dos meses, y no hubo novedades. Surgió la posibilidad de salir al aire en VTV, donde el gerente Andrés Silva me abrió las puertas. Tener que irse a otro lado es difícil, pero en VTV me sentí querido así que me fui con ganas, más allá del agradecimiento eterno que siento por el otro canal.



-¿La nueva temporada la vas a presentar en Teledoce o en VTV?



-Hay un tema de lealtad y agradecimiento: Voces Anónimas está donde está porque Eugenio Restano me hizo salir al aire. Así que yo tengo que ir a llevarle la propuesta cada temporada para saber si la quiere. En VTV seguro voy a tener otros proyectos porque se generó un lindo ambiente de trabajo.