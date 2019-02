Giannina Silva: "Vivo mis vínculos con total libertad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es un carnaval más para Giannina Silva. Este mes se cumplen 100 años del nacimiento de su abuelo, el ícono del carnaval Juan Ángel Silva, y 20 años de la comparsa Cuareim 1080 con la que ella sale cada año al Desfile de Llamadas. “Me siento muy orgullosa”, resume para Sábado Show. La morocha lo celebra con una impactante producción fotográfica que le hace honor al legado familiar.

Multifacética como pocas, la modelo, bailarina, comunicadora, actriz y cantante atraviesa su mejor momento laboral. Responde sobre cómo fue cubrir una temporada “media chaucha” en Punta del Este y cómo prepara su nuevo videoclip musical. Además, se anima a las confesiones más íntimas. Revela que inició una relación con un caballero con quien tiene “mucha piel”. “Cuando estoy conociendo a alguien, manejo exclusividad”, asegura.

Make up: Geraldine Meira. Pestañas: Natalia Sastre. Extensiones: Adriana Mieres. Uñas: Natalia Jaimes. Agradecimientos: Clínica Vaic Harmony y Spa Beauty Planet.

-¿Cómo fue la preparación del impactante traje para este Desfile de Llamadas?



-Empezamos a pensarlo con Jorge (Cruz, estilista) hace muchos meses. Él hizo el diseño y después fuimos juntos a buscar los materiales. Es difícil superarse año a año, pero lo conseguimos. Hizo un traje increíble con glamour, pero adecuado a la propuesta de la comparsa C1080.



-Es un carnaval especial: se cumplen 100 años del nacimiento de tu abuelo Juan Ángel Silva y 20 de la comparsa Cuareim 1080. ¿Cómo lo vivís vos?



-Es un carnaval muy emotivo. Son números redondos y aniversarios muy importantes para toda la familia. La intendencia le está haciendo varios homenajes a mi abuelo, y el Correo va a hacer un sello con su cara. Cuando me entero de todas estas movidas, me siento muy orgullosa. Me gusta que se le reconozca su aporte a la cultura uruguaya. Por mi parte, yo voy a ir a ver a mi familia en un show conmemorativo junto a parte de mi familia que vive en Canadá y viene especialmente por este carnaval.



-¿Cuál fue tu mejor carnaval?



-El que fui elegida Reina del Carnaval. Fue la única corona de reina de belleza que mi papá me vio ganar, porque falleció meses después. Era mi primera corona y pude compartir esa alegría con él.



-¿Cómo avanza tu carrera musical luego de haber lanzado tu primer videoclip como cantante a fines del 2018?



-Empiezo a grabar una nueva canción este lunes en el estudio de Max Capote. Es un tema original mío. También estamos en tratativas con Joel Santos para grabar juntos Si esta casa hablara, tal como él me lo propuso.



-Volviste a cubrir la temporada de Punta del Este para Algo Contigo, ¿cuál es el balance?



-Estuvimos los primeros 15 días de enero con Algo Contigo en Punta del Este. Creo que estuvimos el tiempo que había que estar. Trabajamos mucho, generamos algunas cosas lindas y otras que repercutieron en Argentina. No daba para más. La temporada fue media chaucha. Hubo menos eventos y figuras que otros años.



-¿Disfrutás de volver a ese rol de notera?



-Lo disfruto, pero no es algo que haría durante todo el año. Lo hago en Punta del Este porque tiene un entorno diferente y los desafíos son otros.



-¿Cómo te llevás con situaciones en las que tenés que esperar por un famoso argentino, que puede no conocerte, para pedirle una nota o que te mire con mala cara?



-Es mi trabajo. Lo que no disfruto para nada es cuando hay mala onda. Me di cuenta de que cuando no se tocan cosas de color de rosa y se habla de temas complejos, no todo el mundo contesta bien o tiene ganas de hablar. Hacen sentir que no tienen ganas de dar la nota, y eso no me gusta nada. Pasó con las polémicas declaraciones de Graciela Alfano sobre Juan Darthés en el evento de la Cena de Famosos. Después de que ella lo defendió, los famosos escapaban de las notas para no tener que responder sobre ese tema.



-¿A vos qué te pasó cuando escuchaste a Alfano?



-Ni le presté atención, pero respeto las opiniones de los demás. Yo tiendo a creer en las víctimas. No me entra en la cabeza de que alguien mienta con algo así. Creo en el relato de Thelma, pero no soy de los que piden colgar a Darthés porque no sé qué fue lo que pasó.



-Fuiste noticia por el desplante que te hizo Pico Mónaco ante una nota, ¿qué te dejó ese episodio?



-Fue una situación muy mala. Nunca me había pasado que alguien me tratara tan mal. Él fue muy agresivo y yo me sentí muy maltratada.



-¿Qué pensás sobre las cuestionadas idas y vueltas de su romance con Pampita?



-Yo siempre los defendí y les creí, pero a esta altura ya no sé qué pensar sobre esa pareja. Si llegaron a actuar un amor como dicen todos, son unos inescrupulosos.



-¿Físicamente te parece un hombre atractivo o preferís a Benjamín Vicuña, la otra expareja de Pampita?



-Después del día que me maltrató, Pico Mónaco es un hombre que me genera rechazo. Antes no pensaba que fuera feo, pero no me llamaba la atención. Vicuña me parece más atractivo.



-En verano publicaste varias fotos con poca ropa en tus redes que tuvieron mucha repercusión, ¿en parte lo hacés para lograr eso?



-¡Qué bueno que tengan repercusión! No voy a ser hipócrita y decir que no me importa. Me alegra que tengan repercusión, pero lo hago solo porque me gusta. Yo sé que las fotos en bikini son las que tienen más impacto, pero no lo busco. Si recibo ese rédito, mejor.



-¿Cómo reaccionás ante los comentarios negativos?



-Me duele el ataque de muchas mujeres. No entiendo por qué critican tanto las fotos en bikini. Hay algunas personas que son muy violentas en las redes. Me dicen “te mostrás en bikini y después pedís respeto”. Es una locura. En algún punto esa agresividad que no entiendo me termina tocando. Algunas veces respondo, otras bloqueo y otras ignoro.



-En las redes se te vio interactuando con el famoso cantante colombiano J Balvin, ¿cómo es tu relación con él?



-Nos conocimos cuando estuvo en Uruguay y mantuvimos contacto a través de WhatsApp. Desde que nos conocemos intercambiamos “me gusta” en Instagram. Es un adorado.



-¿Tuvieron intimidad cuando estuvo en Montevideo?



-Si hubiera tenido no te lo contaría. Es mi vida privada. No voy a dar tantos detalles sobre mi relación con él. Nos llevamos muy bien.



-Contaste en revista Gente que “estás conociendo” a alguien, ¿cómo es esa relación?



-Por ahora nos estamos conociendo. Y cuando yo estoy conociendo a alguien, manejo exclusividad. Es importante que desaparezcan las ganas de ambas partes de conocer a alguien más.



-¿Hay mucha piel?, ¿estás enamorada?



-¡No me preguntes eso! Es muy pronto para responder si estoy enamorada. Pero sí hay mucha piel.



-¿Le enviás de forma privada fotos más subidas de tono que las que publicás en Instagram?



-Yo vivo mis vínculos con total libertad, pero no mandaría fotos desnuda. Creo que hay que cuidar que no se filtre nada, que puede pasar por un hackeo o por el robo de un teléfono. Eso me dejaría muy expuesta. Pero por supuesto que le mando de forma privada fotos parecidas a las que publico en Instagram. Si subo esa clase de fotos a mi perfil público, ¿cómo no le voy a mandar fotos parecidas a la persona con la que estoy saliendo?



-En Algo Contigo debaten mucho sobre la tendencia del “poliamor”, ¿vos adherís?



-No, mi mente no está preparada para poder tener una pareja abierta. Aplaudo a la gente que lo hace, pero yo no podría.



-¿Y has sido infiel?



-En los momentos en los que se podría decir que fui infiel, yo no creo haberlo sido porque eran momentos de crisis en mi pareja. Yo soy una mina súper fiel. Lo que no sé es si me han sido infieles a mí, nunca me enteré.