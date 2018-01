Una comedia francesa, Woody y Jackman

La fiesta de la vida (***)

Todos quieren la boda perfecta, pero gastando poco. Eso queda claro en la introducción, cuando Max, director de una empresa que se dedica a realizar bodas, pelea con una joven pareja que busca ahorrar hasta en el más mínimo detalle. En cambio, el dinero no parece ser el problema en la gran fiesta que ocupa esta historia, que tiene lugar en un castillo del siglo XVIII. Pero a veces los problemas no tienen que ver con el presupuesto, sino con temas tales como lidiar con un personal que no quiere "disfrazarse" para servir las mesas, con una segunda a cargo que no tiene mucha paciencia y se pelea con todos, con un encargado del show musical poco apropiado para la ocasión o con una partida de carne que se echa a perder por un error humano. Todos estos inconvenientes dan lugar a una sucesión de divertidos sketches que seguramente harán que el espectador se sienta identificado con alguna situación vivida en una fiesta de cumpleaños o casamiento, si bien en este caso la cosa se centra en lo que ocurre del otro lado, del de los que trabajan para que todo salga bien. Los directores son los mismos de la comedia Los intocables (2011), que apelaba más a un humor negro, pero sin descuidar la parte humana del asunto, algo que también está contemplado en esta comedia, con aspectos como la solidaridad y el compañerismo. En Francia superó los tres millones de espectadores en seis semanas, un éxito que puede repetirse por estos lares (no la cifra, claro) porque las situaciones con las que hace humor son bastante universales. Fiestas como ésta hemos vivido todos, lo divertido es ver cómo la encaran quienes lo viven como un trabajo, máxime cuando todo se entra a complicar. Para reír en distintos momentos y con distinta intensidad.

Título original: C'est la vie | Directores: Olivier Nakache, Eric Toledano | Elenco: Jean-Pierre Bacri, Vincent Macaigne, Kevin Azas, Suzanne Clément, Gilles Lellouche, Judith Chemla, Jean-Paul Rouve | Género: Comedia | Origen: Francia | Duración: 115'

La rueda de la maravilla (***)

En la Coney Island de los años 50, la vida de una mesera casada por segunda vez con quien opera la calesita en un parque de diversiones, se ve alterada por la llegada de la hija de su esposo, quien huye de su ex, nada menos que un gángster. Ginny siempre soñó con ser actriz, pero debió conformarse con criar a un hijo pirómano y atender a un marido ex alcohólico. Su vida toma algo de color cuando inicia una aventura con un guardavidas. Un escape que su recién llegada hijastra hará tambalear. Kate Winslet es el alma de esta nueva historia con el sello Allen, que parece demorarse un poco en arrancar y en realidad se está tomando el tiempo para poder entender a personajes que parecen tan básicos, pero que terminan siendo todo lo complejos y sarcásticos a que nos tiene acostumbrados el director. Un Allen promedio, lo cual es mucho en el cine actual. Detalle: los mafiosos son interpretados por dos ex Soprano.

Título original: Wonder wheel | Director: Woody Allen | Elenco: Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi, Max Casella, Michael Zegarski, Tony Sirico, Marko Caka | Género: Drama | Origen: Estados Unidos| Duración: 101'

El Gran Showman (***)

La historia de Phineas Taylor Barnum, empresario circense famoso por crear el Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. Allí reunía todo tipo de fenómenos: una mujer barbuda, un gigante, el hombre más gordo del mundo, el hombre tatuado, siameses… Un musical potente, contagioso, refrescante, lleno de canciones muy modernas y de bailes muy actuales. Para los que temen al musical, las canciones solo aparecen cuando el espectáculo lo demanda. Jackman es la elección perfecta por lo bien que canta y baila, y encima sabe actuar. Lo acompaña la belleza, dulzura y también enorme talento de Michelle Williams, y dos grandes secundarios como lo son Zac Efron –que ya ha demostrado sus dotes para el musical- y Rebecca Ferguson. Es de esos films para cargar las pilas de energía, optimismo y mensajes de que todo es posible, además del evidente de aceptar al diferente.



Título original: The Greatest Showman | Director: Michael Gracey | Elenco: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya, Rebecca Ferguson | Género: Musical/ Drama | Origen: Estados Unidos| Duración: 105'