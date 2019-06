El fin de una comedia de culto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la era de las redes sociales y la globalización al máximo, seguramente muchos ya sabrán cómo terminó The Big Bang Theory. Si bien en las comedias por lo general importa más el cómo que el qué, no adelantaremos lo que ocurrirá con el grupo de nerds y agregados que durante doce temporadas provocó las risas de veinte millones de fans alrededor del mundo.



El grupo encabezado por los científicos Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim Parsons); la vecina algo hueca Penny (Kaley Cuoco), y sus amigos Raj (Kunal Nayyar), Howard (Simon Helberg), Amy (Mayim Bialik) y Bernadette (Melissa Rauch) debutó en la pantalla chica en 2007. Al mejor estilo de la sitcom clásica -capítulos de media hora, pocos escenarios, espectadores en vivo- se fue ganando el favor del público hasta llegar a niveles de audiencia y fanatismo que hoy permiten identificarla como una comedia de culto.



La popularidad de la expresión “¡Bazinga!”, que identifica a Sheldon; el uso de remeras con la imagen de los personajes o el título de la serie, la programación de maratones y capítulos a toda hora en las distintas señales que han emitido la serie; la fama adquirida por los actores del elenco... son apenas algunas de las repercusiones de la historia creada por Chuck Lorre.



¿Por qué termina? Jim Parsons no quiso firmar por una temporada más y, para Lorre, si el elenco no estaba completo, la magia ya no sería la misma.

The Big Bang Theory ganó diez premios Emmy, un Globo de Oro, dos Critics Choice Television y cuatro People’s Choice Awards. Con 279 capítulos, se convirtió en la serie más longeva de la televisión, superando a Friends y Cheers.



El capítulo doble final va a las 21 horas (reitera el lunes, 21 horas), pero la despedida comenzará al mediodía con una maratón de todos los episodios de la decimosegunda temporada.