Una brasileña, una francesa y una inglesa

Benzinho.

Irene vive en Petrópolis con su marido, dueño de una librería, y sus cuatro hijos. El mayor, de 16 años, juega al handball; el que le sigue, de 13, toca la tuba, y los más pequeños son mellizos. Aunque no les sobra el dinero, tienen una casa en la playa que Irene adora. Salvo por los problemas de violencia doméstica que sufre su hermana y que hace que la acojan en su casa junto a su hijo, la familia tiene una vida bastante normal. Pero la cosa se altera cuando a Fernando le ofrecen irse a jugar al handball a Alemania. Si bien Irene y su marido hacen todo lo que está a su alcance para apoyar a su hijo mayor en su nueva vida, está claro que las cosas ya no son como antes. Sobre todo para esta madre abnegada, dedicada y siempre de buen ánimo que quiere salir adelante a toda costa y, paralelo a la partida de su hijo, organiza su fiesta de graduación porque logró terminar sus estudios básicos. La situación se complica cuando la librería ya no funciona como antes y su marido le insiste con vender la casa de la playa. El dinero también se necesita para terminar de remodelar la casa en la que viven y a la que ahora entran por la ventana porque se les rompió la cerradura. Hay un excelente trabajo de Karina Teles, una mujer siempre preocupada por los demás que intenta no demostrar la angustia que le provoca la partida de Fernando, cosa que explotará por muchos otros lados o en reacciones que podrían no tener explicación. Hay una participación de César Troncoso, como el cuñado golpeador de la protagonista, un actor que por poco que haga, siempre deja una muy buena impresión. Benzinho –cariño- es la amorosa palabra con la que Irene se dirige a sus hijos, adecuado título para este film en el que el principal y gran tema es el gran amor de una madre por sus hijos. Y se transmite de gran forma.

Título original: Benzinho | Director: Gustavo Pizzi | Elenco: Karine Teles, Otávio Muller, Adriana Esteves, Konstantinos Sarris, César Troncoso | Género: Drama | Origen: Brasil/Uruguay | Duración: 95' | ****

De tal madre, tal hija.

Manon y Avril son madre e hija, pero los roles están invertidos. Avril parece la madre de Manon: le cocina y le limpia el cuarto de la casa en la que ambas viven con la pareja de Avril, otro inmaduro que no termina de entregar su tesis de grado. De todas formas, las cosas les funcionan… hasta que Avril se embaraza y dos meses después su madre también queda encinta. Allí se activan los celos de una hacia la otra y las peleas se vuelven casi insostenibles. La historia está dedicada a las madres porque de eso trata esta comedia en la que Juliette Binoche se divierte haciendo de una madre muy sui generis que tuvo su primera hija a los 17 años y no termina de separarse de su ex. Mientras que Avril vive frustrada porque sueña con crear aromas para perfumes cuando debe hacerlo para productos para el baño. Una historia liviana y simpática en la que se pueden adivinar muchas cosas sin que ello le quite disfrute. Para pasar el rato.

Título original: Telle mère, telle fille | Directora: Noémie Saglio | Elenco: Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson | Género: Comedia | Origen: Francia | Duración: 94' | Festival de Cine Europeo del Movie | ***

Las estrellas de cine nunca mueren.

Basada en el libro del aspirante a actor Peter Turner, cuenta los últimos años de vida de Gloria Grahame, una actriz que tuvo su época de esplendor en los años 40 y 50, y llegó a ganar un Oscar a Actriz de Reparto por Cautivos del mal. Turner, mucho menor que ella, fue su amante a fines de los 70 y quien la cuidó en un reencuentro en 1981, en Liverpool, de donde él era. Annette Bening se roba este film con una interpretación luminosa por más que retrate un ocaso. A pesar del cáncer y de ya no ser tenida en cuenta para grandes trabajos, Gloria no se cayó, quiso mantenerse en pie y con orgullo hasta el último minuto. El relato va y viene entre los inicios del romance y esa despedida en la que Turner se siente obligado a agradecer de algún modo los buenos años que la estrella le dio, sin que nunca importara que pareciera su madre. Excelente música acompaña una historia muy bien contada y actuada.

Título original: Film stars don't die in Liverpool | Director: Paul McGuigan | Elenco: Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters, Vanessa Redgrave, Stephen Graham | Género: Drama/ Romance | Origen: Reino Unido | Duración: 106' | ***