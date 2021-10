El Jockey Club se corre con ocho aspirantes, Prelude Rye va por el segundo eslabón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la figura del canario Prelude Rye como máxima figura, hoy el hipódromo de Maroñas vibra con la segunda gema de la Triple Corona y el defensor de las sedas Lucía y Matías es el gran candidato a la victoria tras su resonante triunfo en la Polla de Potrillos de hace cuatro semanas. Es que el pupilo de Pablo González había dejado en cada una de sus actuaciones una buena impresión, algo que ratificó en la carrera que abrió la Triple Corona sobre la milla. Los 400 metros más a recorrer, le vienen como anillo al dedo al pedrense que vendrá, de seguro, vigilando a los supuestos punteros para ir, mostradas sus características, la carrera desde mitad de recta final al espejo. Se ha mostrado guapo y llegador, carga el voto y es, Prelude Rye el único ejemplar en condiciones de obtener la Triple Corona 2021.

Enemigos varios tendrá el hijo de Catcher in the Rye, el principal es Topo do Sul que llegó cerca en la Polla a solo un cuerpo. Sus huestes confían a pleno en el alazán al igual que los del Orilla del Monte en Candymike que fue cuarto en la Polla. A estos dos se les une Alan Music, llega de Durazno buscando su revancha.



Dama de Ferro va por la corona



El Gran Premio Selección URU G1 consagra a la mejor potranca nacida en 2018 y serán, esta tarde en Maroñas, trece las que se ilusionan con la corona.

Viene Dama de Ferro de obtener la Polla de Potrancas al derrotar a la hasta ese momento líder Nopaya Naa. La pupila de Cintra ganó de forma neta, contundente sobre la Trinniberg que dejó en tercer lugar a una ascendente Negra Noche. Hoy, a las 17:35 Dama de Ferro alistará como la candidata a la victoria en el boquerón de los dos mil y tendrá, en primera línea como gran enemiga a la pupila de Ramón Peralta, una especialista en cuanto a clásicos de féminas de tres años se refiere.

Tanto Vagner Leal como Javier E. Pérez deberán estar más que atentos en las punteras Lady Luisa y Nina Ricci que, si logran controlar el trámite a su gusto, serán bravas de doscientos a la meta, a sabiendas que Most Win también será rival de riesgo al igual que Sonho de Bronze



FIESTA. El debate hípico, artistas itinerantes, actores y personajes interactuando con el público, los food trucks y la feria de emprendedores con mas de 35 stands con diferentes propuestas le darán un color especial a las tribunas del Hipódromo de Maroñas. La mesa está servida.





Un largometraje que es atracción verde.



La pista de césped vuelve a tener acción en esta jornada, se corre el Gran Premio de Honor y con el atractivo que se desarrollará en la grama de Maroñas.

Si un largometraje es placer de ver, si va en alfombra aún mejor.

Se ha llevado Athelsta todos los pergaminos en sus últimas tres salidas a pista.

En prueba de handicap derrotó a Happy Day por dos largos y medio (2100), acto seguido lo derrotó en el último salto en el clásico Invasor. El pasado 1° de agosto, el Midas Touch solicitó ayuda en su escuadra y fue El Curato quien sucumbió antes el de Los Vikingos en el premio Asamblea de la Florida.

Son los tres pupilos de Facundo Santesteban, que viene en racha en este tipo de competencias, los animales llamados a definir la prueba. Se suma Ohio Sun que en todas corre bien y se quiere llevar todo el honor a su gente, al igual que el terceto del Hs. Phillipson. Un carrerón cierra la trilogía estelar.





Girona Fever fue superior de gateras al disco



Con una soberbia actuación, la potranca Girona Fever derrotó a la norteña Rainha Pioneira por varios cuerpos en 57”30 demostrando superioridad de principio a fin de la contienda.

La criada en el haras El Santo saltó de las gateras a marcar el Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus, y vaya si lo hizo, le marcó el ritmo a la favorita defensora de las del Hs. Belmont, pasó los primeros 400 en 22”85, giraron la curva final con la hija de Texas Fever en segundo andarivel y la veterana pegada a los palos, siempre con el sentir que la pupila de la familia Piriz se mostraba más fuerte que su rival.

Cuando su jinete la buscó, se terminó la carrera, Girona Fever se desprendió con absoluta facilidad de su rival para llegar con amplias ventajas a la meta, fue tercera Shady a cuerpo y cuarto cerrando el semáforo Risent Day.

No pudo Rainha Pioneira igualar a Enjoy en cuanto a carreras ganadas en Maroñas se trata y si en sus próximos compromisos se vuelve a enfrentar a Texas Fever harto dificil le será derrotarla. Igualmente la brillante Flyer lo intentará en la próxima oportunidad que se enfrenten o cuando le toque medir fuerzas con los machos.