¡Pagó el taxi con su medalla de oro!

El polaco Pawel Fajdek, que ganó la medalla de oro lanzamiento de martillo el domingo en el Mundial de atletismo de Beijing, recuperó su presea, con la que le había pagado a un taxista, con ayuda de la policía, informó este martes la prensa china.

Fajdek, que realizó un lanzamiento de 80.88 para ganar el título mundial, perdió su medalla en su regreso al hotel, tras una cena de celebración en un restaurante el domingo, informó el portal de noticias chino Tencent.

Según este sitio internet, Fajdek, que se habría excedido bebiendo en la cena, informó a la Policía, cuando se dio cuenta en el hotel que la había perdido.

Con la ayuda de la Policía, la medalla fue devuelta por el taxista, que afirmó que Fajdek quiso pagar la tarifa con la medalla cuando dejó el coche el domingo por la noche.

El polaco tuvo una noche de esas locas, entregó la medalla como forma de pago, pero la presea está de nuevo con el campeón. Ahora, tiene una anécdota más para contar…



Pawel Fajdek. Foto: AFP.

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