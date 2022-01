El golf amateur tendrá su campeón a nivel latinoamericano: habrá tres uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el próximo jueves se comenzará a disputar en Casa de Campo (República Dominicana) la séptima edición del Latin American Amateur Championship, el mejor evento de golf amateur a nivel latinoamericano, organizado por la R&A, USGA y Augusta National con el objetivo de promover el golf a nivel regional. Su edición inaugural tuvo lugar en Argentina y luego fue rotando por diversas sedes: Panamá, Chile, México y República Dominicana. Será la tercera en esta última, donde más veces se ha disputado el certamen.



Teeth of the Dog, la mítica cancha diseñada por Pete Dye, será el lugar que proclamará campeón a uno de los más de 120 jugadores que participan.

La última edición tuvo como campeón al argentino Abel Gallegos. Entre los campeones que tiene el certamen se encuentran Joaquín Niemann de Chile (hoy profesional en el PGA Tour) y Avaro Ortiz (México), también jugador profesional. El ganador del torneo accede a una serie de beneficios como ser: participar del Masters de Augusta en abril próximo, The Open Championship, acceder a la ultima etapa de clasificación para el US Open, clasificación directa para el US Amateur el Amateur Championship y cualquier otro evento organizado por la USGA para el cual sea elegible.



Los jugadores participantes acceden al field por clasificación directa de acuerdo a su lugar en el World Amateur Golf Ranking. Uruguay obtuvo un total de cinco lugares. Agustín Tarigo, rankeado en el puesto 179, era uno de los candidatos celestes. Lamentablemente se perderá el torneo ya que dio positivo antes de viajar. Pablo Juan Carrere, rankeado en el puesto 447, estará en el field compitiendo en su segundo LAAC. Miguel Reyes por su parte (ranking 461) estará en el field jugando su cuarto LAAC. Franco Martínez (puesto 652) hace su debut en el torneo.

El día jueves comienza la competencia y al cierre de los primeros 36 hoyos habrá un corte clasificatorio en donde la mitad de los jugadores seguirán compitiendo en búsqueda de coronarse como campeones.



El domingo se conocerá al mejor amateur latinoamericano.