Cantlay y Schauffele ganaron el Zurich Classic por el PGA Tour

Los estadounidenses Patrick Cantlay y Xander Schauffele se coronaron campeones el domingo del Zurich Classic, torneo del PGA Tour que se disputa en parejas. Con un total de 29 golpes bajo el par se impusieron por dos a Billy Horschel y Sam Burns.



Cantlay, actual número cuatro del mundo, y Schauffele, número 12 del ranking, firmaron una tarjeta final de 72 golpes. Si bien no fue una buena última ronda, la ventaja que sacaron durante los primeros tres días de juego les permitió alzarse con el triunfo. La ronda clave fue la del sábado, cuando en la modalidad best ball firmaron una tarjeta de 12 bajo par.



Para Cantlay fue el séptimo título en el circuito, mientras que para Schauffele fue el quinto, tres años después de su última victoria.





en brasil

Triunfo del argentino López Rivarola

El argentino Jaime López Rivarola se consagró el domingo campeón del JHSF Abierto de Brasil, correspondiente al PGA Tour Latinoamérica, con un total de 20 golpes bajo el par y uno de ventaja sobre el holandés Rowin Caron.



Un birdie en el último hoyo le aseguró un triunfo dramático. “Fue una victoria más sufrida de lo que me esperaba. Era consciente al principio del día que iba a tener algunos obstáculos que superar y en eso me enfoqué. Sabía que el campo y el golf me iban a poner a prueba. Al final de cuentas logré el objetivo”, declaró el argentino, que festejó su primer título en el circuito.



En la tercera ubicación finalizaron empatados con 16 bajo el par el guatemalteco José Toledo y el chileno Cristóbal del Solar.



El PGA Tour Latinoamérica viajará esta semana a Perú para disputar el Dinners Club Perú en Los Inkas Golf Club, donde Leandro Marelli será el defensor del título.