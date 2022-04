Uruguay confirmó la lesión de Belén Aquino, baja sensible para enfrentar a Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay se destaca en el Sudamericano femenino Sub 20 y hasta el momento solo ha perdido ante el favorito, Brasil. El mérito es colectivo, pero eso no quiere decir que no destaquen las individualidades. Belén Aquino, goleadora del torneo con 10 gritos en cinco partidos, es una de ellas.

Pero ahora la Celeste deberá enfrentar nuevamente a la Canarinha este jueves 21 de abril y a Colombia el domingo 24, encuentros para los que no tendrá a la delantera de Peñarol, autora de casi la mitad de los tantos uruguayos.

Según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol, Aquino sufrió un esguince de tobillo izquierdo que la dejaría momentáneamente fuera de la competición.

El origen de la lesión se remite a una jugada que obligó a la jugadora a retirarse en el complemento con un fuerte dolor en su pierna izquierda, luego de que entre una defensora y la arquera rival le cometieran falta dentro del área.