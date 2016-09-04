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    El País Ovación Fútbol

    Un plus que no se tuvo

    04/09/2016, 05:00
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    Después de la derrota frente a la selección argentina, quedó una sensación generalizada: que se pudo haber logrado al menos un empate.

    Que se dejó pasar una gran oportunidad ante un rival que no sólo quedo con 10 jugadores, sino que se replegó, se defendió y no generó casi ninguna chance de gol a lo largo de los 90 minutos. A Uruguay le faltó algo más. Fue liviano, tuvo posesión (porque Bauza le cedió el campo y la pelota) pero le faltó profundidad, ni Suárez ni Cavani fueron habilitados en forma como para hacer pesar su juego de área. Se extrañaron hombres como el ‘Pelado’ Cáceres y el ‘Tata’ González. Más que por su fútbol, por ese plus que dan cuando las cosas no salen. Empujan, meten, contagian, y eso no pasó en Mendoza. Ojo: viene Paraguay...

    DESDE EL ARCO - JOSÉ MASTANDREA

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