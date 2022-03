Los tres técnicos que encaran la fecha 6 haciendo equilibrio en la cuerda floja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado, con dos partidos, comienza el segundo tercio de un Torneo Apertura que ya se cobró a dos entrenadores y que puede llevarse hasta tres más una vez culminada la sexta fecha el próximo martes.

Esta próxima etapa es bisagra, porque luego vendrá el receso por el referéndum y por lo tanto es un buen momento para los eventuales cambios de entrenadores, pues los que llegaran tendrían más tiempo para preparar a sus equipos antes del debut.

En este contexto, hay tres entrenadores que están en la cuerda floja y que se juegan su continuidad. Uno de ellos es nada menos que Pablo Repetto, el conductor de Nacional, luego que en las cinco fechas disputadas hasta el momento el equipo solo ha sumado cinco unidades y se encuentra posición 12 entre 16.

nacional Pablo Repetto

Nacional visitará el domingo a la hora 19.30 a Wanderers en el Parque Viera, un escenario en el cual enfrentando al local no pudo ganar en sus últimas dos presentaciones: empate 2-2 en marzo de 2020 y derrota 1-0 en octubre de 2021. El equipo tricolor llega a este juego en racha negativa, con tres partidos sin triunfos: 1-1 con Montevideo City Torque, 0-1 con Peñarol y 0-0 con Liverpool. Aún sin Juan Ignacio Ramírez ni Brian Ocampo, pero con el retorno de Emmanuel Gigliotti, el equipo intentará encontrar el camino al gol, que hasta ahora le ha costado mucho.

Más allá de los resultados, que evidentemente no han sido buenos, la principal crítica hacia Repetto —que ha tenido mucho éxito trabajando en el exterior— es el juego poco convincente del equipo, así como algunas decisiones en los cambios que ha tomado el propio entrenador. Si bien la dirigencia ha dado su respaldo al técnico, la presión de la tribuna puede jugar su papel. Es por ello que un mal resultado (para nada descartarble, pues enfrenta a un Wanderers que marcha segundo en el Apertura, ganó sus dos partidos en casa sin recibir goles y viene de clasificar en Copa Sudamericana) y sobre todo las formas tendrán un peso clave en el futuro del entrenador.

liverpool Jorge Bava

El año pasado, durante las primeras fechas del Apertura, Jorge Bava anunció que en Colonia y ante Plaza jugaría su último partido y enseguida asumiría como técnico de Liverpool para reemplazar a Marcelo Méndez (hoy técnico de Defensor Sporting), quien se había marchado a México. Desde entonces, Liverpool disputó 34 partidos oficiales (11 triunfos, 8 empates y 15 derrotas) y logró 41 puntos de los 102 que estuvieron en juego (40%). Pero lo peor es la actualidad, en la que acumula cuatro derrotas consecutivas, la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de River Plate y cinco partidos sin ganar en los cuales no ha convertido.

En el Apertura está sexto con 7 puntos, los que logró en las primeras tres fechas, pero el crédito se le está terminando a Bava. Por eso, si este domingo no logra un buen resultado ante Rentistas es muy probable que su ciclo al frente del conjunto negriazul se termine. ​

Montevideo City Torque Román Cuello

Montevideo City Torque es un caso excepcional para casi todo. Así como perdió la categoría en 2019 y mantuvo al técnico Pablo Marini porque estaba convencido que tenía el estilo que pretendía y acertó (con él regresó a Primera inmediatamente y fue protagonista en 2021), puede estar en las primeras posiciones y cambiar de técnico si éste no se apega al plan estratégico diseñado en Manchester. Es decir: en el equipo ciudadano no solo importan los resultados.

En este caso, desde la llegada de Román Cuello en julio del año pasado luego de que Marini se fuera a Liga de Quito, el equipo ha intentado tener una línea de juego, pero ocho meses después no logra consolidarla y lo han visto desde Inglaterra. Quedó eliminado en fase previa de Copa Libertadores (eso sí, luego de darle batalla a Barcelona de Guayaquil, con el que no perdió ninguno de los dos juegos y cayó en una interminable ronda de penales) y está en la posición 13 en el Apertura. Entonces, por donde se lo mire el panorama no es bueno.

Con Cuello, MC Torque ha disputado 29 partidos, ganó 12, empató 8 y perdió 9. Obtuvo 44 de 87 puntos (51%) y de los últimos siete partidos solo ganó uno. El lunes enfrentará a Danubio y no ganar puede acarrear un cambio en la conducción.

cerro largo ¿Y Danielo Núñez?

Como va dicho, son tres los técnicos que corren riesgo este fin de semana, por lo cual en principio Danielo Núñez (conductor de Cerro Largo) no integra esta nómina, pero el presente del equipo no es nada bueno. Lleva 11 partidos oficiales sin ganar (seis empates y cinco derrotas), acaba de quedar afuera de la Copa Sudamericana luego de perder los dos partidos con Wanderers y está último en el Apertura con solo dos puntos de 15.

La continuidad del histórico entrenador arachán pasa más por su propia voluntad, pues no son pocos los que aseguran que un nuevo revés lo podría llevar a poner el cargo a disposición.